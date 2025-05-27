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Путин хочет видеть слезы украинских детей: в РФ шокировали заявлением

Путин не может адекватно мыслить и подыгрывать Трампу, поскольку его желания вызывают шок

сегодня, 11:22 comments1974
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп раздражён тем, что кремлевский диктатор Владимир Путин обстреливает украинские города и наговорил по этому поводу кучу неприятных слов, вновь вернувшись к отложенному было вопросу о новых санкциях. Об этом говорит российский политтехнолог Аббас Галлямов.

Путин хочет видеть слезы украинских детей: в РФ шокировали заявлением

Владимир Путин

По его мнению, России надо менять тактику. Ей надо прекратить обстрелы мирного украинского населения и ограничить войну собственно войной — надо воевать на фронте, а не убивать мирных граждан, говорит Галлямов.

Он считает, что в обмен на готовность Трампа не спешить с новыми санкциями необходимо дать ему не только контракты на право торговать российский газом, но и что-то в публичном поле.

По его мнению, Кремлю нельзя забывать, что Трамп — не только бизнесмен, но и политик. Поэтому, считает российский политтехнолог, надо дать ему возможность говорить о каких-то позитивных изменениях, связанных с его миротворческими усилиями, — дескать, смотрите, Путин меня уважает, поэтому перестал бить по мирным украинским городам.

"Степень ненависти к украинцам у Путина, однако, такова, что он оказывается не в состоянии действовать оптимальным образом. "Чёрт с ними, с рациональными доводами, я хочу видеть, как их города горят, как дети плачут", — вот логика Путина сегодня. Когда человек теряет самоконтроль, ничем хорошим для него это не заканчивается", — подытожил российский эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сенатор-республиканец Чак Грассли обратился к президенту Дональду Трампу с призывом ввести санкции против России после очередного массированного удара дронами и ракетами, нанесенного Кремлем по Украине на выходных.




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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid0DWqFTWFkwnAECECdesy38UcZktdkBFSkzSDU51apibGL3KS41HXtQTVDsFQ2dfr4l?locale=ru_RU
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