Путин хочет воплотить в Украине «грузинский сценарий»: что это означает

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Ткачик Олеся
На самом деле план кремлевского диктатора Владимира Путина относительно Украины состоит в том, что он хочет оккупировать часть Украины, добиться так называемой "демилитаризации", то есть отказа от членства в НАТО, а также провести "денацификацию" — сменить базовою идеологию, считает экономист Алексей Кущ.
Владимир Путин
То есть, говорит эксперт, "формула Путина" — это "оккупация части + переориентация целого".
По мнение Куща, кремлевский диктатор не ставит себе целью полную оккупацию Украины.
При этому Кущ подчеркнул, что Россия все же надеется сохранить пространство для оперативного геополитического маневра, стараясь ослабить слишком высокую зависимость от Китая. А это, говорит эксперт, возможно лишь при сохранении Украины как государства, чтобы Украина была инициатором снятия западных санкций с РФ и открытия для России западного вектора сотрудничества, пусть и в усеченном формате.
По его словам, сейчас стратегия Путина — полностью истощить ресурсы Украины, прежде всего людские, навязав длительное противостояния вдоль протяженной линии фронта. Параллельно, добавляет эксперт, кремлевский диктатор использует войну для политико-экономической и социальной трансформации базиса и надстройки российского государства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин озвучил свои требования, которые Украина должна выполнить, чтобы наступил мир.
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