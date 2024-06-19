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Путин хочет воплотить в Украине «грузинский сценарий»: что это означает

Кремлевский диктатор Владимир Путин на самом деле хотел бы применить в Украине так называемый «грузинский сценарий» считает экономист Алексей Кущ

сегодня, 12:04 comments3141
Автор:
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Ткачик Олеся
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На самом деле план кремлевского диктатора Владимира Путина относительно Украины состоит в том, что он хочет оккупировать часть Украины, добиться так называемой "демилитаризации", то есть отказа от членства в НАТО, а также провести "денацификацию" — сменить базовою идеологию, считает экономист Алексей Кущ.

Путин хочет воплотить в Украине «грузинский сценарий»: что это означает

Владимир Путин

То есть, говорит эксперт, "формула Путина" — это "оккупация части + переориентация целого".

По мнение Куща, кремлевский диктатор не ставит себе целью полную оккупацию Украины.

"На востоке страны часть населения была лояльна к россиянам, проукраинская часть населения уехала. Но даже в таком формате происходили акции сопротивления в тылу. Оккупация всей страны — это Ольстер в масштабах Украины. Нужны огромные ресурсы для удержания контроля", — подчеркивает эксперт.

При этому Кущ подчеркнул, что Россия все же надеется сохранить пространство для оперативного геополитического маневра, стараясь ослабить слишком высокую зависимость от Китая. А это, говорит эксперт, возможно лишь при сохранении Украины как государства, чтобы Украина была инициатором снятия западных санкций с РФ и открытия для России западного вектора сотрудничества, пусть и в усеченном формате.

"То есть Путину нужен в Украине — "грузинский сценарий". Это вообще путинский почерк: "аннексия части и переориентация целого". Полная оккупация Украины стала бы крупнейшим поражением Запада и навсегда закрыла бы для России европейский вектор, оставив ее в формате избыточной зависимости от Китая", — подчеркнул Кущ.

По его словам, сейчас стратегия Путина — полностью истощить ресурсы Украины, прежде всего людские, навязав длительное противостояния вдоль протяженной линии фронта. Параллельно, добавляет эксперт, кремлевский диктатор использует войну для политико-экономической и социальной трансформации базиса и надстройки российского государства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин озвучил свои требования, которые Украина должна выполнить, чтобы наступил мир.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031JC9u7ZhNrCLur33S1X59LqyykZmKfR1AKuMKgscLqtkw1WbQSABg4uLiAXjaUiJl&id=100002112044676
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