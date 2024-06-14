Путин назвал политические требования к Украине, которые она должна выполнить ради мира

Россия продолжает требовать, чтобы Украина была нейтральным, внеблоковым и неядерным государством. Также кремлевский диктатор Путин и дальше продолжает говорить о демилитаризации и денацификации нашей страны.

Владимир Путин

"Позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация", — сказал Путин.

При этом он утверждает, что якобы с этими требованиями "все согласились" во время так называемых переговоров в Стамбуле. Диктатор добавил, что даже по "демилитаризации" все было понятно и прописано. При этом он как всегда забывает уточнить, что Украина не соглашалась на требования РФ, в том числе и по обескровливанию своих Вооруженных сил.

Также Путин заявил, что в Украине должны быть обеспечены "права, свободы, а также интересы" русскоязычных граждан. Плюс ко всему этому диктатор хочет признания "территориальных реалий".

Кремлевский диктатор заявил, что "в дальнейшем все эти базовые и принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей".

Кроме того, он добавил, что эти договоренности также будут предусматривать отмену всех западных санкций против России. По его словам, это хороший вариант, чтобы завершить войну и "перевернуть трагическую страницу истории".

Более того, Путин даже заявил, что нужно шаг за шагом восстанавливать "отношения доверия и добрососедства" между Россией и Украиной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что для того, чтобы прекратилась война в Украине и начался процесс мирных переговоров ВСУ должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Он также заявил, что как только Украина откажется от НАТО и признает территориальные реалии — будет приказ о незамедлительном прекращении огня и начале переговоров.



