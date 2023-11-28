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Путин хочет возродить многодетность в России

Российский диктатор предложил "традиционный способ" для преодоления демографических вызовов в РФ

сегодня, 21:56
Автор:
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Марьян Ощановский
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Глава страны-агрессора Владимир Путин предложил возродить многодетность в РФ, чтобы преодолеть сложную демографическую ситуацию в России. Соответствующее заявление, пишет The Moscow Times, Путин сделал на заседании Всемирного русского народного собора, сообщает портал "Комментарии".

Путин хочет возродить многодетность в России

Путин предложил россиянам рожать по восемь детей. Фото из открытых источников

По словам российского диктатора, возрождение традиции многодетных семей поможет России выйти из демографического кризиса.


Путин заявил, что "у многих народов России сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и более детей".

За старой привычной глава Кремля погрузился в историю и сказал, что всего несколько поколений назад в российских семьях "было по семь-восемь, а то и больше детей".

"Давайте эти замечательные традиции сохранять и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России", – заявил Владимир Путин.

При этом российский диктатор пришел к выводу, что в России невозможно решить демографические проблемы с помощью денег, льгот, социальных выплат и государственных пособий.

Издание отмечает, что стартовавший в 2018 году российский национальный проект "Демография" и обошелся бюджету в четыре триллиона рублей, пока что не помог России вылезти из демографической ямы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что будет "молиться" за то, чтобы президент России Владимир Путин и дальше "продолжал труд на благо России и ее народа". Отдельно глава РПЦ выступил против усиления роли мусульманских мигрантов из Средней Азии в русских городах. Как он заявил, миграционная ситуация в России чревата сохранением русской культуры.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/17350
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