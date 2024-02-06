Путин хочет записать видео из Авдеевки на фоне техники НАТО. Насколько это реально

Российский Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка" распространил информацию, что диктатор Владимир Путин приказал своим военным захватить Авдеевку до 1 марта, потому что хочет записать оттуда обращение. Он считает, что в подвалах коксохима находится много техники НАТО. Ее диктатор хочет использовать в качестве фона для своего видео.

Сомнительно, что Путин отважится приехать в Авдеевку

Вместе с тем Владислав Селезнев сомневается в том, что Путин на самом деле планирует визит в Авдеевку.

"Он очень осторожен в вопросах собственной безопасности. Достаточно вспомнить, как за два года войны он дважды или трижды побывал в штабе российской группировки войск, задействованной в так называемом "СВО", в Ростове. Еще раз в Мариуполе, на Арабатской стрелке, и все ",

– отметил Селезнев.

А вот взять Авдеевку, которая медийно подсвечена, до президентских выборов Путину важно, подчеркивает эксперт.

"Соответственно, взятие ее под контроль создаст ореол победы российской армии. Поскольку последние масштабные успехи эта армия достигла еще в Соледаре и Бахмуте",

– добавил Селезнев.

Портал "Комментарии" сообщал, что сейчас самый сложный период в обороне Авдеевки . Россиянам остается пройти около полутора километров или меньше до основной трассы, которая считается главным путем к Авдеевке, сообщил Defense Express Сергей Згурец.

Как сообщил военный журналист Юрий Бутусов, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город, добавил он.

Также портал "Комментарии" сообщал, что военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников.





