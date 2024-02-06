logo

BTC/USD

42786.58

ETH/USD

2324.50

LTC/USD

67.81

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин хочет записать видео из Авдеевки на фоне техники НАТО. Насколько это реально
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хочет записать видео из Авдеевки на фоне техники НАТО. Насколько это реально

Российские телеграммы-каналы сообщают, что диктатор Владимир Путин перед выборами хочет записать видео из авдеевского коксохима. Как сказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев – это маловероятно, передает портал «Комментарии»

сегодня, 11:46
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российский Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка" распространил информацию, что диктатор Владимир Путин приказал своим военным захватить Авдеевку до 1 марта, потому что хочет записать оттуда обращение. Он считает, что в подвалах коксохима находится много техники НАТО. Ее диктатор хочет использовать в качестве фона для своего видео.

Путин хочет записать видео из Авдеевки на фоне техники НАТО. Насколько это реально

Сомнительно, что Путин отважится приехать в Авдеевку

Вместе с тем Владислав Селезнев сомневается в том, что Путин на самом деле планирует визит в Авдеевку.

"Он очень осторожен в вопросах собственной безопасности. Достаточно вспомнить, как за два года войны он дважды или трижды побывал в штабе российской группировки войск, задействованной в так называемом "СВО", в Ростове. Еще раз в Мариуполе, на Арабатской стрелке, и все ",
– отметил Селезнев.

А вот взять Авдеевку, которая медийно подсвечена, до президентских выборов Путину важно, подчеркивает эксперт.

"Соответственно, взятие ее под контроль создаст ореол победы российской армии. Поскольку последние масштабные успехи эта армия достигла еще в Соледаре и Бахмуте",
– добавил Селезнев.

Портал "Комментарии" сообщал, что сейчас самый сложный период в обороне Авдеевки . Россиянам остается пройти около полутора километров или меньше до основной трассы, которая считается главным путем к Авдеевке, сообщил Defense Express Сергей Згурец.

Как сообщил военный журналист Юрий Бутусов, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город, добавил он.

Также портал "Комментарии" сообщал, что военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости