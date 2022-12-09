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Путин хотел обмануть зрителей, но его предали часы

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-заседании, которое должно было пройти в прямом эфире, однако российского диктатора подставили часы, которые показывали, что это все запись.

сегодня, 14:30 comments1954
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Автор:

Slava Kot

7 декабря президент России принял участие в онлайн-заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека (СПЧ). Сообщалось, что встреча будет проходить в прямом эфире, однако выяснили с помощью часов Путина, что это была запись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на СМИ и РФ.

Путин хотел обмануть зрителей, но его предали часы

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ноябре Путин уволил из Совета по развитию гражданского общества и прав человека нескольких значительных должностных лиц и заменил их на лояльных к себе людей, распространяющих пропаганду Кремля. Кроме отобранных лояльных людей, сообщают, что перед встречей всех присутствующих проконсультировали, чтобы они не задавали неудобные вопросы для Путина, особенно касающихся войны в Украине.

Несмотря на все оговорки, президент России все равно испугался прямой трансляции. СМИ сообщают, что во время прямой трансляции заседания СПЧ в 18.25 на часах президента России можно было заметить другое время — 18.05. В 18:33 часы Путина снова попадают в кадр и отстают от настоящего времени на 20 мин. Таким образом, вместо прямого эфира, транслировалась запись выступления Путина.

Это не в первый раз, когда президент России проводит постановочную встречу. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский президент встретился с матерями мобилизованных солдат. Однако, как выяснилось впоследствии, большинство присутствующих женщин оказались работники партии Путина, или его сторонницы.

Также "Комментарии" писали о том, что президент России ищет варианты для побега в другие страны, если его режим терпит крах. Одними из вариантов называют Венесуэлу, или Аргентину.



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Источник: https://t.me/mozhemobyasnit
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