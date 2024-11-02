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Путин хватается за голову: Кремль обнаружил еще одну угрозу для государственности РФ

Аналитики ISW отмечают, что Кремль считает проблемы с мигрантами угрозой для государственности РФ

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей

Путинский режим продолжает считать критически важным вопросом конфликт между этническими русскими и группами национальных меньшинств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Путин хватается за голову: Кремль обнаружил еще одну угрозу для государственности РФ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время своей речи 31 октября, патриарх РПЦ Кирилл назвал "проблемы с мигрантами" и этнорелигиозную напряженность ключевыми внутренними угрозами для российского государства. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна решить свои миграционные проблемы.

В Институте изучения войны напомнили, что 8 октября Медведев предложил России ввести "цифровые профили мигрантов". Они должны позволить российским властям останавливать иностранцев в любое время и идентифицировать их с помощью электронных иммиграционных или проездных документов.

Таким образом, отмечают американские аналитики, Владимир Путин пытается установить баланс между удовлетворением потребностей своего провоенного ультранационалистического электората, который поддерживает крайние антимигрантские настроения, и его практической потребностью использовать труд мигрантов как в экономическом, так и в военном плане.

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Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение Кремлем армии КНДР к войне против Украины, может привести к высокому уровню потерь среди северокорейских военных. Поэтому войска азиатских союзников вряд ли смогут полностью компенсировать потери личного состава россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-1-2024
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