Путинский режим продолжает считать критически важным вопросом конфликт между этническими русскими и группами национальных меньшинств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время своей речи 31 октября, патриарх РПЦ Кирилл назвал "проблемы с мигрантами" и этнорелигиозную напряженность ключевыми внутренними угрозами для российского государства. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна решить свои миграционные проблемы.

В Институте изучения войны напомнили, что 8 октября Медведев предложил России ввести "цифровые профили мигрантов". Они должны позволить российским властям останавливать иностранцев в любое время и идентифицировать их с помощью электронных иммиграционных или проездных документов.

Таким образом, отмечают американские аналитики, Владимир Путин пытается установить баланс между удовлетворением потребностей своего провоенного ультранационалистического электората, который поддерживает крайние антимигрантские настроения, и его практической потребностью использовать труд мигрантов как в экономическом, так и в военном плане.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский патриарх Кирилл набросился на украинскую изменницу из-за ведьмского ритуала.

Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение Кремлем армии КНДР к войне против Украины, может привести к высокому уровню потерь среди северокорейских военных. Поэтому войска азиатских союзников вряд ли смогут полностью компенсировать потери личного состава россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



