Путин и его свита теряют доверие населения: появились шокирующие цифры

В России показатели поддержки центральных властей снизились до самых низких значений за последние месяцы — правительство, МИД и Госдума продолжают терять доверие населения. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Отмечается, что в завершении четвертого года войны россияне все строже оценивают именно федеральную власть. Данные опроса Левада-центра свидетельствуют: губернаторы в большинстве своем удерживают стабильный уровень поддержки, тогда как ключевые институты центра демонстрируют заметное падение показателей.

Уровень одобрения деятельности парламента снизился до 56% – это наименьший показатель за последние двенадцать месяцев. Для сравнения, три года назад поддержка была примерно на 15 пунктов выше. В то же время, уже 34% опрошенных заявляют, что не одобряют работу нижней палаты.

Рейтинги правительства также продолжают спадать. Поддержка работы Кабмина упала до 67%, что стало минимумом за два года и одновременно снижением на 9 пунктов по сравнению с маем.

Личный рейтинг премьера Михаила Мишустина упал еще более ощутимо: лишь 69% одобрения против 76% в летний период. По данным опроса, это его худший показатель за последние два года и один из самых заметных провалов среди чиновников.

Ощутимое падение продемонстрировала и поддержка главы МИД Сергея Лаврова. На фоне того, что он фактически не участвует в текущих переговорах о возможных договоренностях и на фоне слухов о недовольстве Кремля из-за срыва контактов с Вашингтоном, его рейтинг опустился до 17%. Для сравнения: в 2010-х годах Лавров стабильно входил в список самых популярных политиков, а его поддержка тогда достигала около 30%.

Формальный уровень одобрения Владимира Путина составляет 84%. Однако в открытом вопросе, когда респондента не ограничивают списком и просят назвать любого политика, которому он доверяет, имя Путина назвали лишь 48% участников опроса. Это меньше половины и ниже зимы 2024 года (56%). Например, исторический максимум после аннексии Крыма в 2014 году составил 66%.

Поддержка "Единой России" также опустилась до самого низкого значения за два года — 37%. На пике во время войны, в феврале 2024 года, рейтинг партии достигал примерно 50%. "Справедливая Россия" после выхода из ее состава лидеров во главе с Захаром Прилепиным тоже продемонстрировала проседание – нынешний показатель составляет около 4%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России резко изменилось восприятие "недружественных" стран. Впервые за 20 лет США потеряли первое место в списке стран, которые россияне считают наиболее враждебными к себе. Теперь главным врагом для россиян стала Германия.

Согласно опросу "Левада-Центр", 56% россиян назвали Германию самым недружественным государством. Это самый высокий показатель за все время наблюдений. В 2010 годах только 5% россиян считали ее враждебной РФ, а перед полномасштабной войной в 2022 году — 16%. Второе место в рейтинге "недружественных" стран заняла Великобритания с показателем в 49%. К 2014 году показатель враждебности не превышал 10% и начал активно расти после 2022 года.

