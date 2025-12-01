Путін та його свита втрачають довіру населення: з'явилися шокуючі цифри

У Росії показники підтримки центральної влади знизилися до найнижчих значень за останні місяці — уряд, МЗС і Держдума продовжують втрачати довіру населення. Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Зазначається, що на завершенні четвертого року війни росіяни дедалі суворіше оцінюють саме федеральну владу. Дані опитування Левада-центру свідчать: губернатори здебільшого утримують стабільний рівень підтримки, тоді як ключові інститути центру демонструють помітне падіння показників.

Рівень схвалення діяльності парламенту знизився до 56% — це найменший показник за останні дванадцять місяців. Для порівняння, три роки тому підтримка була приблизно на 15 пунктів вищою. Водночас уже 34% опитаних заявляють, що не схвалюють роботу нижньої палати.

Рейтинги уряду також продовжують спадати. Підтримка роботи Кабміну впала до 67%, що стало мінімумом за два роки та одночасно зниженням одразу на 9 пунктів порівняно з травнем.

Особистий рейтинг прем’єра Михайла Мішустіна впав ще відчутніше: лише 69% схвалення проти 76% у літній період. За даними опитування, це його найгірший показник за останні два роки й один із найбільш помітних провалів серед топпосадовців.

Відчутне падіння продемонструвала й підтримка глави МЗС Сергія Лаврова. На тлі того, що він фактично не бере участі в поточних переговорах щодо можливих домовленостей і на тлі чуток про невдоволення Кремля через зрив контактів із Вашингтоном, його рейтинг опустився до 17%. Для порівняння: у 2010-х роках Лавров стабільно входив до переліку найпопулярніших політиків, а його підтримка тоді сягала близько 30%.

Формальний рівень схвалення Володимира Путіна становить 84%. Однак у відкритому запитанні — коли респондента не обмежують списком і просять назвати будь-якого політика, якому він довіряє, — ім’я Путіна назвали лише 48% учасників опитування. Це менше половини та нижче, ніж узимку 2024 року (56%). Для прикладу, історичний максимум після анексії Криму у 2014 році становив 66%.

Підтримка "Єдиної Росії" також опустилася до найнижчого значення за два роки — 37%. На піку під час війни, у лютому 2024 року, рейтинг партії досягав приблизно 50%. "Справедлива Росія" після виходу з її складу лідерів на чолі із Захаром Прилепіним теж продемонструвала просідання — нинішній показник становить близько 4%.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Росії різко змінилося сприйняття "недружніх" країн. Вперше за 20 років США втратили перше місце у списку країн, які росіяни вважають найбільш ворожими до себе. Тепер головним ворогом для росіян стала Німеччина.

Згідно з опитуванням "Левада-Центр", 56% росіян назвали Німеччину найбільш недружньою державою. Це найвищий показник за весь час спостережень. У 2010 роках лише 5% росіян вважали її ворожою до РФ, а перед повномасштабною війною у 2022 році — 16%. Друге місце у рейтингу "недружніх" країн посіла Велика Британія з показником у 49%. До 2014 року показник ворожості не перевищував 10% та почав активно зростати після 2022 року.

