Российский диктатор Владимир Путин встретил в Москве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время встречи, когда они жали руки представителям обеих делегаций, они так близко спинами подошли друг к другу, что чуть не произошло столкновение. Отметим, что этот отрезок видео пропагандистские официальные СМИ "вырезали".

Путин и Орбан чуть не попали в «ДТП» (ВИДЕО)

Они уже сделали первые заявления на встрече. Путин сказал, что отношения России и Венгрии основаны сейчас на прагматизме и "на самом лучшем из того, что было" в их истории.

Путин назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике, а также заявил, что они с Орбаном могут откровенно обсуждать все вопросы и искать решения.

Кроме того, Путин не исключил, что переговоры РФ и США приведут к проведению саммита в Будапеште.

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил Орбан.

Идея о проведении российско-американского саммита в Будапеште принадлежала Трампу, заявил Путин на встрече с Орбаном:

"Он сразу сказал: у нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя с Виктором [Орбаном] хорошие отношения, у меня, предлагаю этот вариант".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что США передали РФ параметры согласованного с Киевом в Женеве плана, их обсудят на следующей неделе. Об этом российским журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что то, кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной, определят на переговорах.

"РФ не хочет вести обсуждение украинского урегулирования в публичном "мегафонном" формате", — заявил Песков.

Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского "есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию". При этом он добавил, что у всех есть желание и предпочтение вывести урегулирование на Украине в мирное русло.