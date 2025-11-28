logo_ukra

Путін та Орбан мало не потрапили до «ДТП» (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін та Орбан мало не потрапили до «ДТП» (ВІДЕО)

Російські ЗМІ «вирізали» цей момент

28 листопада 2025, 13:35
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російський диктатор Володимир Путін зустрів у Москві прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Під час зустрічі, коли вони тиснули руки представникам обох делегацій, вони так близько спинами підійшли один до одного, що мало не сталося зіткнення. Зазначимо, що цей відрізок відео пропагандистські офіційні ЗМІ "вирізали".

Вони вже зробили перші заяви на зустрічі. Путін сказав, що відносини Росії та Угорщини засновані зараз на прагматизмі та "на найкращому з того, що було" в їхній історії.

Путін назвав виваженою позицію Орбана з української тематики, а також заявив, що вони з Орбаном можуть відверто обговорювати всі питання та шукати рішення.

Крім того, Путін не виключив, що переговори РФ та США призведуть до проведення саміту у Будапешті.

Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо України, заявив Орбан.

Ідея про проведення російсько-американського саміту у Будапешті належала Трампу, заявив Путін на зустрічі з Орбаном:

"Він одразу сказав: у нас добрі стосунки з Угорщиною, у тебе з Віктором [Орбаном] добрі стосунки, у мене, пропоную цей варіант".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що США передали РФ параметри погодженого з Києвом у Женеві плану, їх обговорять наступного тижня. Про це російським журналістам заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що те, хто має визнати територіальні реалії між РФ та Україною, визначать на переговорах.

"РФ не хоче вести обговорення українського врегулювання у публічному "мегафонному" форматі", — заявив Пєсков.

Він зазначив, що у президента України Володимира Зеленського "є проблема з легітимністю та небажанням проводити вибори в Україні, дотримуватися конституції". При цьому він додав, що всі мають бажання і перевагу вивести врегулювання в Україні в мирне русло.



