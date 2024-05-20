Кремлевский диктатор Владимир Путин собирается провести еще одну встречу с главой Китая Си Цзиньпионм, сообщил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров. По его словам, такая встреча пройдет на полях саммита ШОС в июле в Астане.

Путин и Си

Как заявил Лавров, сегодня появилась очень "хорошая возможность посмотреть, как мы можем без пауз, без раскачки использовать тот темп, тот импульс, который нашим отношениям был придан в результате переговоров в Пекине, в Харбине, и сделать соответствующие поручения нашим сотрудникам".

Кроме того, глава МИД страны-агрессора выразил признательность китайским партнерам за позицию по урегулированию "украинского кризиса", приветствовал предложение председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции "при условии равноправного участия России и Украины, учета законных интересов Москвы в области безопасности и текущих реалий".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе кремлевский диктатор Владимир Путин с двухдневным визитом посетил Китай. Впрочем, поездка для него не была столь удачной, как рассказывают пропагандистские СМИ, В частности, не удалось добиться подвижек в вопросе строительства газопровода "Сила Сибири-2", в чем очень была заинтересована РФ. При этом, как отмечают эксперты, Китай просто не хочет повышать свою энергозависимость от одного государства, так как имел перед собой очень красноречивый пример Европейского Союза.

Кроме того, нет никакой конкретики в вопросе принятия платежей от российских контрагентов. Китай, возможно, где-то локально введет временные механизмы, однако об общем соглашении пока ни слова. То есть, главное достижение встречи для Путина – это, собственно, сама встреча.



