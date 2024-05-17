Си Цзиньпин унизил Путина во время его пребывания в Китае

Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, во время визита Путина в Китай, было много разных "погремушек", как разукрашенные военные, подсвеченные мотоциклы, пышные автомобили, однако встречала кремлевского диктатора у трапа только член Госсовета Чэнь Ицинь.

Путин и Си

"Так же тонкое, чисто восточное издевательство Си было в приветственной речи "Китай и Россия славятся древнейшей историей и блестящей культурой". Ввиду заоблачной гордости китайцев своим 5000-летним государством (поэтому всех остальных с европейцами включительно они считают западными короткожизненными варварами), такова фраза о 300-летней государственности и хоть какой-то культуре России, причем тотально заимствованной, в том числе у Китая, — это действительно насмешка",

– считает Голобуцкий.

Кроме того, он обратил внимание на то, что новоназначенного главу российского Совбеза Сергея Шойгу даже не хотели пускать в Дом народного собрания из-за "подозрения значка члена делегации". А еще, добавляет эксперт, из тезисов китайской стороны исчезла формулировка о "безграничном сотрудничестве" с Россией.

Следовательно, подчеркивает эксперт, непублично были выставлены конкретные границы, которые Китай не желает пересекать, потому что не считает это выгодным.

В результате, подчеркивает Голобуцкий, действительно не было значимых и конкретных результатов визита огромной делегации Путина. При этом, кремлевский диктатор, рассчитывал на нечто серьезное, если тянул за собой столько народа, хотя параллельно всячески подчеркивал частный и дружеский характер запланированного взаимодействия с Си.

При этом, как отметил эксперт, подписание никаких значимых документов так и не анонсировано – и Путину придется с этим смириться. В конце концов, добавляет Голобуцкий, экономика Китая зависима от США и ЕС, объем торговых отношений с РФ статистически слишком мало значит, чтобы ради такого рисковать жесткими санкциями от крупных партнеров.

"В частности, по газопроводу "Сила Сибири-2" соглашение подписано не будет – потому что Китаю не нужна большая зависимость от одного источника энергоносителей. Негативного опыта Европы хватило для выводов. Поэтому в формулировках это звучит "должны завершиться переговоры" — но сугубо с российской стороны",

– добавил эксперт.

Кроме того, Голобуцкий обратил внимание, что о платежной системе и принятии платежей от российских контрагентов – тоже ни о каких соглашениях не слышно. Китай, возможно, где-то локально введет временные механизмы, однако об общем соглашении пока ни слова.

"Итак, главное достижение встречи для Путина – это, собственно, сама встреча. Китай показал миру, что Россия находится в его орбите. Путин продемонстрировал, что поддерживает отношения с мощным государством, реализация собственных стратегических интересов которого на сегодняшний день предусматривает определенный объем продаж (а не передачи) России товаров двойного назначения и конкретно оружия",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин находится с визитом в Китае. Там он сделал ряд резонансных заявлений, в том числе и о переговорах с Украиной.



