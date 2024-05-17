Си Цзиньпин унизил Путина во время его пребывания в Китае

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Ткачик Олеся
Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, во время визита Путина в Китай, было много разных "погремушек", как разукрашенные военные, подсвеченные мотоциклы, пышные автомобили, однако встречала кремлевского диктатора у трапа только член Госсовета Чэнь Ицинь.
Путин и Си
Кроме того, он обратил внимание на то, что новоназначенного главу российского Совбеза Сергея Шойгу даже не хотели пускать в Дом народного собрания из-за "подозрения значка члена делегации". А еще, добавляет эксперт, из тезисов китайской стороны исчезла формулировка о "безграничном сотрудничестве" с Россией.
Следовательно, подчеркивает эксперт, непублично были выставлены конкретные границы, которые Китай не желает пересекать, потому что не считает это выгодным.
В результате, подчеркивает Голобуцкий, действительно не было значимых и конкретных результатов визита огромной делегации Путина. При этом, кремлевский диктатор, рассчитывал на нечто серьезное, если тянул за собой столько народа, хотя параллельно всячески подчеркивал частный и дружеский характер запланированного взаимодействия с Си.
При этом, как отметил эксперт, подписание никаких значимых документов так и не анонсировано – и Путину придется с этим смириться. В конце концов, добавляет Голобуцкий, экономика Китая зависима от США и ЕС, объем торговых отношений с РФ статистически слишком мало значит, чтобы ради такого рисковать жесткими санкциями от крупных партнеров.
Кроме того, Голобуцкий обратил внимание, что о платежной системе и принятии платежей от российских контрагентов – тоже ни о каких соглашениях не слышно. Китай, возможно, где-то локально введет временные механизмы, однако об общем соглашении пока ни слова.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин находится с визитом в Китае. Там он сделал ряд резонансных заявлений, в том числе и о переговорах с Украиной.
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