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Путин и Си выдвинули требование Штатам. Вспомнили о биолабаораториях

В Пекине кремлевский диктатор Владимир Путин и президент КНР Си Цзиньпин выдвинули требование США. В частности, они хотят, чтобы Вашингтон прекратил военно-биологическую деятельность

сегодня, 13:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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По данным росСМИ, в Пекине кремлевский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление, где, среди прочего, было выдвинуто требование к Соединенным Штатам Америки прекратить военно-биологическую деятельность, которая угрожает безопасности других государств и регионов.

Путин и Си выдвинули требование Штатам. Вспомнили о биолабаораториях

Путин и Си

"Стороны требуют, чтобы США прекратили военно-биологическую деятельность, осуществляемую на их национальной территории и за ее пределами и угрожающую безопасности других государств и соответствующих регионов",
– говорится в документе.

Кроме того, Китай и террористическая Россия "настойчиво" призвали Соединенные Штаты к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Как сообщили в Кремле, в рамках визита также будет обсуждаться вопрос боевых действий в Украине. Ожидается, что кремлевский диктатор будет убеждать Пекин не посещать Глобальный саммит мира, а также продвигать вопрос заморозки войны в Украине по линии разграничения, чтобы РФ смогла окончательно закрепиться на оккупированных территориях.

Впрочем, аналитики обращают внимание на то, что в последнее время состоялась так называемая челночная дипломатия. Си побывал в ЕС и рассказал о своем видении завершения конфликта. Украине этот сценарий озвучили в Белграде, куда со срочным визитом приезжал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Далее присоединились к переговорам Штаты, именно поэтому Киев посещал глава Госдепа Энтони Блинкен. Теперь Китай озвучит РФ результаты договоренностей.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/16/23024149.shtml?updated
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 12:57

І терористичну діяльність їх кошерних нацистських найманців у центрі Європи. З усіх сторін оточили себе вбивствами не згодних і шабаш влаштовують від радощів. Ви і Україну не отримали, а вкрали ще і хизувались цим. І мародерили цю країну як вкрадену річ з самого початку як вкрали. Нічого для України тільки вивозили за допомогою Гетманцева Гонтаревої Яресько ..., і гроші в офшорах ховали.


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