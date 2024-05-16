По данным росСМИ, в Пекине кремлевский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление, где, среди прочего, было выдвинуто требование к Соединенным Штатам Америки прекратить военно-биологическую деятельность, которая угрожает безопасности других государств и регионов.

Путин и Си

"Стороны требуют, чтобы США прекратили военно-биологическую деятельность, осуществляемую на их национальной территории и за ее пределами и угрожающую безопасности других государств и соответствующих регионов", – говорится в документе.

Кроме того, Китай и террористическая Россия "настойчиво" призвали Соединенные Штаты к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Как сообщили в Кремле, в рамках визита также будет обсуждаться вопрос боевых действий в Украине. Ожидается, что кремлевский диктатор будет убеждать Пекин не посещать Глобальный саммит мира, а также продвигать вопрос заморозки войны в Украине по линии разграничения, чтобы РФ смогла окончательно закрепиться на оккупированных территориях.

Впрочем, аналитики обращают внимание на то, что в последнее время состоялась так называемая челночная дипломатия. Си побывал в ЕС и рассказал о своем видении завершения конфликта. Украине этот сценарий озвучили в Белграде, куда со срочным визитом приезжал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Далее присоединились к переговорам Штаты, именно поэтому Киев посещал глава Госдепа Энтони Блинкен. Теперь Китай озвучит РФ результаты договоренностей.



