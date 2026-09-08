Путин и Трамп провели телефонные переговоры: о чем договорились

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонные переговоры, подробно обсудившие войну в Украине и будущее двусторонних отношений. Как сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, лидеры начали беседу по анализу недавних дипломатических поездок американских представителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев и Москву. Обе стороны выразили удовлетворение результатами этих визитов.

Трамп и Путин. Иллюстративное фото

При обсуждении украинского вопроса американский лидер четко дал понять, что стремится достичь реальных результатов в ближайшее время. Его главная цель – обеспечить дипломатический прорыв в урегулировании кризиса еще до завершения своего президентского срока.

"Трамп в разговоре с Путиным проводил мнение о необходимости завершения конфликта в Украине, – отмечает Ушаков, объясняя мотивацию Белого дома, – что открыло бы перспективы для масштабного возобновления отношений России и США".

В ответ на это глава Кремля подробно ознакомил Трампа с российским взглядом на ситуацию на фронте. Он рассказал о видении Москвы о продвижении оккупационных войск на поле боя и подтвердил намерение довести до конца так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин прямо указал Трампу на конкретные действия, которые, по убеждению российской стороны, Вашингтон должен выполнить для скорейшего финала боевых действий.

В то же время, диктатор поддержал инициативу американского коллеги по нормализации контактов между государствами.

"Путин поддержал настроение Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США", — подчеркнул представитель Кремля.

Отдельной темой диалога стала европейская безопасность. Российский лидер попытался заверить Вашингтон, что у Москва нет никаких агрессивных намерений против европейских стран, и обвинил Брюссель в политических манипуляциях.

"Путин сказал Трампу, что спекуляции о "российской угрозе" служат ЕС прикрытием, – резюмировал Ушаков заявления главы РФ, – для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов".

В конце разговора политики договорились не прерывать прямой диалог. Они зафиксировали намерение оставаться на связи и при необходимости оперативно проводить новые телефонные раунды.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Зеленский планирует в 20-х числах сентября отправиться в США на встречу с Дональдом Трампом. О чем желает договориться украинский президент с лидером штатов.