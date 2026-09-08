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Путін і Трамп провели телефонні переговори: про що домовилися

Відновлення відносин та ситуація в Європі: про що зідзвонювалися Трамп і Путін

8 вересня 2026, 17:25
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Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонні переговори, під час яких детально обговорили війну в Україні та майбутнє двосторонніх відносин. Як повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, лідери розпочали бесіду з аналізу нещодавніх дипломатичних поїздок американських представників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва й Москви. Обидві сторони висловили задоволення результатами цих візитів.

Путін і Трамп провели телефонні переговори: про що домовилися

Трамп і Путін. Ілюстративне фото

Під час обговорення українського питання американський лідер чітко дав зрозуміти, що прагне досягти реальних результатів найближчим часом. Його головна мета — забезпечити дипломатичний прорив у врегулюванні кризи ще до завершення свого президентського терміну.

"Трамп у розмові з Путіним проводив думку про необхідність завершення конфлікту в Україні, — зазначає Ушаков, пояснюючи мотивацію Білого дому, — що відкрило б перспективи для масштабного відновлення відносин Росії та США".

У відповідь на це очільник Кремля детально ознайомив Трампа з російським поглядом на ситуацію на фронті. Він розповів про бачення Москви щодо просування окупаційних військ на полі бою та підтвердив намір довести до кінця так звану "спецоперацію". Крім того, Путін прямо вказав Трампу на конкретні дії, які, на переконання російської сторони, Вашингтон має виконати для якнайшвидшого фіналу бойових дій.

Водночас диктатор підтримав ініціативу американського колеги щодо нормалізації контактів між державами.

"Путін підтримав настрій Трампа на вибудовування конструктивного партнерства Росії та США", — підкреслив представник Кремля.

Окремою темою діалогу стала європейська безпека. Російський лідер спробував запевнити Вашингтон, що Москва не має жодних агресивних намірів проти європейських країн, і звинуватив Брюссель у політичних маніпуляціях.

"Путін сказав Трампу, що спекуляції про "російську загрозу" служать ЄС прикриттям, — резюмував Ушаков заяви глави РФ, — для нарощування підтримки Києва та своїх військових витрат".

Наприкінці розмови політики домовилися не переривати прямий діалог. Вони зафіксували намір залишатися на зв'язку та за потреби оперативно проводити нові телефонні раунди.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Зеленський планує у 20-х числах вересня відправитися до США на зустріч із Дональдом Трампом. Про що хоче домовитися український президент із лідером штатів.

 



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