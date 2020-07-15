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Путин имеет влияние на боевиков ОРДЛО, - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эскалацию на Донбассе, в которой погиб медик

сегодня, 18:14
Автор:

Екатерина Белоброва
Путин имеет влияние на боевиков ОРДЛО, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва имеет определенное влияние и способна воздействовать на террористические формирования в отдельных регионах Донецкой и Луганской областях, которые находятся под оккупацией. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

Так, Песков обозначил, что Россия имеет прямое отношение к сепаратистским группировкам, когда его спросили об эскалации конфликта на Донбассе 13 июля, когда в результате прицельного выстрела медик получил смертельное ранение.

"Я не располагаю детальной информацией об этом. Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на "самопровозглашенные республики". Но я не располагаю информацией об инциденте, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев", - подчеркнул официальный представитель Путина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания обвинила Россию в продолжении вооруженного конфликта на Донбассе, который приводит к гибели не только военных, но и мирного населения.  


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