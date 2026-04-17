logo

BTC/USD

74912

ETH/USD

2330.89

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путин ищет новую войну: что может стать следующей целью Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин ищет новую войну: что может стать следующей целью Кремля

Тупик в Украине и слабость НАТО в глазах Трампа открывают опасное «окно возможностей»

17 апреля 2026, 08:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин может рассматривать возможность расширения конфликта за пределы Украины на фоне военного и экономического давления внутри страны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценкам аналитиков, Кремль оказался в сложной ситуации: наступление в Украине зашло в тупик, экономика испытывает серьезные трудности, а перспективы достижения стратегических целей выглядят все более туманными. В этих условиях, как отмечает обозреватель Дэвид Игнатиус, Москва может попытаться изменить правила игры и пойти на новую эскалацию.

Бывший сотрудник американской разведки Юджин Румер считает, что Россия рискует выйти из войны "менее защищенной и более опасной", чем до 2022 года. По его мнению, Путин может попытаться воспользоваться моментом, пока Европа не завершила перевооружение, а Украина не получила новые дальнобойные возможности.

Дополнительным фактором риска называют позицию Дональда Трампа, который неоднократно критиковал НАТО и ставил под сомнение надежность союзнических обязательств. Его заявления уже вызывают тревогу в европейских столицах, где начинают сомневаться в прочности американских гарантий безопасности.

Эксперты предупреждают: потенциальной целью давления могут стать страны Балтии. Такой шаг, по их мнению, позволил бы Москве проверить на прочность статью 5 НАТО и продемонстрировать слабость альянса.

Аналитики подчеркивают, что возможный раскол между США и Европой до завершения перевооружения континента может создать для Кремля уникальное "окно возможностей". В этом случае риски масштабной эскалации значительно возрастут.

На этом фоне западные эксперты призывают союзников к консолидации, предупреждая, что промедление может стоить Европе стратегической безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" - план захвата Донбасса трещит: куда Путин срочно бросает резервы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2026/04/16/russia-putin-threat-europe-nato-raises-questions-about-trump/
Теги:

Новости

Все новости