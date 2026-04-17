Путин ищет новую войну: что может стать следующей целью Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может рассматривать возможность расширения конфликта за пределы Украины на фоне военного и экономического давления внутри страны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на мнения экспертов.

По оценкам аналитиков, Кремль оказался в сложной ситуации: наступление в Украине зашло в тупик, экономика испытывает серьезные трудности, а перспективы достижения стратегических целей выглядят все более туманными. В этих условиях, как отмечает обозреватель Дэвид Игнатиус, Москва может попытаться изменить правила игры и пойти на новую эскалацию.

Бывший сотрудник американской разведки Юджин Румер считает, что Россия рискует выйти из войны "менее защищенной и более опасной", чем до 2022 года. По его мнению, Путин может попытаться воспользоваться моментом, пока Европа не завершила перевооружение, а Украина не получила новые дальнобойные возможности.

Дополнительным фактором риска называют позицию Дональда Трампа, который неоднократно критиковал НАТО и ставил под сомнение надежность союзнических обязательств. Его заявления уже вызывают тревогу в европейских столицах, где начинают сомневаться в прочности американских гарантий безопасности.

Эксперты предупреждают: потенциальной целью давления могут стать страны Балтии. Такой шаг, по их мнению, позволил бы Москве проверить на прочность статью 5 НАТО и продемонстрировать слабость альянса.

Аналитики подчеркивают, что возможный раскол между США и Европой до завершения перевооружения континента может создать для Кремля уникальное "окно возможностей". В этом случае риски масштабной эскалации значительно возрастут.

На этом фоне западные эксперты призывают союзников к консолидации, предупреждая, что промедление может стоить Европе стратегической безопасности.

