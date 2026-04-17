Путін шукає нову війну: що може стати наступною ціллю Кремля

Російський диктатор Володимир Путін може розглядати можливість розширення конфлікту за межі України на тлі воєнного та економічного тиску всередині країни. Про це пише The Washington Post з посиланням на думку експертів.

За оцінками аналітиків, Кремль опинився у складній ситуації: наступ в Україні зайшов у глухий кут, економіка зазнає серйозних труднощів, а перспективи досягнення стратегічних цілей виглядають дедалі туманнішими. У цих умовах, як зазначає оглядач Девід Ігнатіус, Москва може спробувати змінити правила гри та піти на нову ескалацію.

Колишній співробітник американської розвідки Юджин Румер вважає, що Росія ризикує вийти з війни "менш захищеною та небезпечнішою", ніж до 2022 року. На його думку, Путін може спробувати скористатися моментом, допоки Європа не завершила переозброєння, а Україна не отримала нових далекобійних можливостей.

Додатковим фактором ризику називають позицію Дональда Трампа, який неодноразово критикував НАТО та ставив під сумнів надійність союзницьких зобов'язань. Його заяви вже викликають на сполох у європейських столицях, де починають сумніватися в міцності американських гарантій безпеки.

Експерти попереджають: потенційною метою тиску можуть стати країни Балтії. Такий крок, на їхню думку, дозволив би Москві перевірити на міцність статтю 5 НАТО та продемонструвати слабкість альянсу.

Аналітики наголошують, що можливий розкол між США та Європою до завершення переозброєння континенту може створити для Кремля унікальне вікно можливостей. І тут ризики масштабної ескалації значно зростуть.

На цьому тлі західні експерти закликають союзників до консолідації, попереджаючи, що зволікання може коштувати Європі стратегічну безпеку.

