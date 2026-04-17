logo_ukra

BTC/USD

74912

ETH/USD

2330.89

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путін шукає нову війну: що може стати наступною ціллю Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін шукає нову війну: що може стати наступною ціллю Кремля

Тупик в Україні та слабкість НАТО в очах Трампа відкривають небезпечне «вікно можливостей»

17 квітня 2026, 08:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін може розглядати можливість розширення конфлікту за межі України на тлі воєнного та економічного тиску всередині країни. Про це пише The Washington Post з посиланням на думку експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінками аналітиків, Кремль опинився у складній ситуації: наступ в Україні зайшов у глухий кут, економіка зазнає серйозних труднощів, а перспективи досягнення стратегічних цілей виглядають дедалі туманнішими. У цих умовах, як зазначає оглядач Девід Ігнатіус, Москва може спробувати змінити правила гри та піти на нову ескалацію.

Колишній співробітник американської розвідки Юджин Румер вважає, що Росія ризикує вийти з війни "менш захищеною та небезпечнішою", ніж до 2022 року. На його думку, Путін може спробувати скористатися моментом, допоки Європа не завершила переозброєння, а Україна не отримала нових далекобійних можливостей.

Додатковим фактором ризику називають позицію Дональда Трампа, який неодноразово критикував НАТО та ставив під сумнів надійність союзницьких зобов'язань. Його заяви вже викликають на сполох у європейських столицях, де починають сумніватися в міцності американських гарантій безпеки.

Експерти попереджають: потенційною метою тиску можуть стати країни Балтії. Такий крок, на їхню думку, дозволив би Москві перевірити на міцність статтю 5 НАТО та продемонструвати слабкість альянсу.

Аналітики наголошують, що можливий розкол між США та Європою до завершення переозброєння континенту може створити для Кремля унікальне вікно можливостей. І тут ризики масштабної ескалації значно зростуть.

На цьому тлі західні експерти закликають союзників до консолідації, попереджаючи, що зволікання може коштувати Європі стратегічну безпеку.

Читайте також на порталі "Коментарі" – план захоплення Донбасу тріщить: куди Путін терміново кидає резерви.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.washingtonpost.com/opinions/2026/04/16/russia-putin-threat-europe-nato-raises-questions-about-trump/
Теги:

Новини

Всі новини