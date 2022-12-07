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Путин ищет варианты побега, на случай если его режим в России упадет (ВИДЕО)

Президент Российской Федерации Владимир Путин все больше не верит в собственную победу и ищет варианты побега в другие страны

сегодня, 19:30
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Автор:

Slava Kot








Высшее руководство Российской Федерации разрабатывает план побега Владимира Путина. Неофициально проект называется "Ноев ковчег", а работы стартовали осенью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова спичрайтера президента России Аббаса Галлямова.

Путин ищет варианты побега, на случай если его режим в России упадет (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам спичрайтера Путина, первым местом побега для президента России рассматривался Китай. Однако Путин разочаровался в перспективе уехать в Китай, ведь у российского диктатора были опасения, связанные с менталитетом китайцев: "они презирают других, особенно неудачников".

"Сейчас Латинская Америка – Аргентина и Венесуэла – рассматривается как перспективное место", – считает Галлямов.

По словам Аббаса Галлямова Венесуэла является перспективным вариантом, ведь у российских нефтяных бизнесменов хорошие отношения с руководством страны. Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин сделал значительные инвестиции для Венесуэлы и их диктатора.

По Аргентине Галлямов деталей нет, однако заметил интересную параллель, ведь нацисты от правосудия бежали в эту страну, где долгое время скрывались. Галлямов считает, что такие действия президента России и его окружения показывают, что они не уверены в собственной победе и ищут варианты возможного бегства.

Спичрайтер Путина говорит, что в деле привлечены два российских миллиардера: владелец банка "Россия" Юрий Ковальчук и руководитель "Роснефти" Игорь Сечин.

Посмотреть видео о возможных вариантах побега президента России можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о местах, куда может бежать российский диктатор.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин все больше опасается за свою жизнь.



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Источник: https://www.youtube.com/@tvrain
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