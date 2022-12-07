Путин ищет варианты побега, на случай если его режим в России упадет (ВИДЕО)



















Высшее руководство Российской Федерации разрабатывает план побега Владимира Путина. Неофициально проект называется "Ноев ковчег", а работы стартовали осенью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова спичрайтера президента России Аббаса Галлямова.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам спичрайтера Путина, первым местом побега для президента России рассматривался Китай. Однако Путин разочаровался в перспективе уехать в Китай, ведь у российского диктатора были опасения, связанные с менталитетом китайцев: "они презирают других, особенно неудачников".

"Сейчас Латинская Америка – Аргентина и Венесуэла – рассматривается как перспективное место", – считает Галлямов.

По словам Аббаса Галлямова Венесуэла является перспективным вариантом, ведь у российских нефтяных бизнесменов хорошие отношения с руководством страны. Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин сделал значительные инвестиции для Венесуэлы и их диктатора.

По Аргентине Галлямов деталей нет, однако заметил интересную параллель, ведь нацисты от правосудия бежали в эту страну, где долгое время скрывались. Галлямов считает, что такие действия президента России и его окружения показывают, что они не уверены в собственной победе и ищут варианты возможного бегства.

Спичрайтер Путина говорит, что в деле привлечены два российских миллиардера: владелец банка "Россия" Юрий Ковальчук и руководитель "Роснефти" Игорь Сечин.

Посмотреть видео о возможных вариантах побега президента России можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о местах, куда может бежать российский диктатор.

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