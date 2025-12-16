logo

Путин испугался: кто теперь охраняет танкеры "теневого флота" РФ

ВМС Швеции зафиксировали, что на борту танкеров "теневого флота" РФ появились вооруженные военные

16 декабря 2025, 15:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На нефтяных танкерах так называемого "теневого флота" России, совершающих рейсы в Балтийском море, начали фиксировать присутствие лиц в военной форме. Об этом сообщает шведское издание SVT Nyheter со ссылкой на данные Военно-морских сил Швеции.

Путин испугался: кто теперь охраняет танкеры "теневого флота" РФ

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, операция по охране российских судов в Балтийском море длится уже некоторое время. Шведские ВМС отмечают это по двум ключевым признакам: регулярному патрулированию отдельных районов Балтики российскими военными кораблями, а также появлением вооруженных лиц на борту танкеров, связывающих с "теневым флотом" РФ.

В шведском военном ведомстве отмечают, что люди в форме, вероятно, принадлежат к частным охранным структурам. В то же время, в материале отмечается, что в последнее время Россия существенно усилила военное наблюдение за акваторией Балтийского моря. Начальник операционного отдела ВМС Швеции Марко Петкович заявил, что российский флот фактически поддерживает постоянное присутствие в значительной части региона.

По его словам, корабли РФ регулярно появляются в ключевых точках Балтийского моря и Финского залива и, вероятно, действуют в целях обеспечения безопасности судов "теневого флота". Источники среди военных уточнили, что речь идет о формате "постоянного присутствия" в отдельных зонах вблизи основных судоходных маршрутов, что фактически сводится к статическому морскому наблюдению.

В то же время, шведская сторона уверяет, что пока не видит непосредственной угрозы. Петкович подчеркнул, что ситуация находится под контролем и оснований для беспокойства нет. Его позицию поддержал заместитель начальника операционного отдела Береговой охраны Швеции Даниэль Стенлинг, отметив, что появление военных на танкерах свидетельствует о стратегической важности "теневого флота" для России.

Читайте на портале "Комментарии" — два российских танкера теневого флота мощно взорвались в Черном море.




Источник: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/marinen-ryssland-skyddar-skuggflottan-med-militar-operation
