Путін перелякався: хто тепер охороняє танкери "тіньового флоту" РФ

На нафтових танкерах так званого "тіньового флоту" Росії, які здійснюють рейси в Балтійському морі, почали фіксувати присутність осіб у військовій формі. Про це повідомляє шведське видання SVT Nyheter з посиланням на дані Військово-морських сил Швеції.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією журналістів, операція з охорони російських суден у Балтійському морі триває вже певний час. Шведські ВМС відзначають це за двома ключовими ознаками: регулярним патрулюванням окремих районів Балтики російськими військовими кораблями, а також появою озброєних осіб на борту танкерів, які пов’язують із "тіньовим флотом" РФ.

У шведському військовому відомстві зазначають, що люди у формі, ймовірно, належать до приватних охоронних структур. Водночас у матеріалі наголошується, що останнім часом Росія суттєво посилила військове спостереження за акваторією Балтійського моря. Начальник операційного відділу ВМС Швеції Марко Петкович заявив, що російський флот фактично підтримує постійну присутність у значній частині регіону.

За його словами, кораблі РФ регулярно з’являються в ключових точках Балтійського моря та Фінської затоки і, ймовірно, діють з метою забезпечення безпеки суден "тіньового флоту". Джерела серед військових уточнили, що мова йде про формат "постійної присутності" в окремих зонах поблизу основних судноплавних маршрутів, що фактично зводиться до статичного морського спостереження.

Водночас шведська сторона запевняє, що наразі не бачить безпосередньої загрози. Петкович наголосив, що ситуація перебуває під контролем і підстав для занепокоєння немає. Його позицію підтримав заступник начальника операційного відділу Берегової охорони Швеції Даніель Стенлінг, зазначивши, що поява військових на танкерах свідчить про стратегічну важливість "тіньового флоту" для Росії.

