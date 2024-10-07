Путин из-за страха перед украинскими дронами снес свою любимую дачу

Российский диктатор Владимир Путин больше не посещает свою любимую резиденцию в Сочи из-за страха за собственную безопасность. По информации расследования издания "Проект", опубликованного 7 октября, основное здание дачи Путина "Бочаров Ручей" было снесено, и на его месте остался только котлован.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишут журналисты, Путин не был в Сочи уже более семи месяцев, что является рекордным показателем за последнее десятилетие. Основная причина, по словам источников, заключается в опасении атак украинских дронов. После нескольких атак на город, в том числе повреждения вертолетной площадки аэропорта, российский диктатор сократил визиты на Черноморское побережье. Это также привело к нарушению традиции празднования дня рождения с любовницей Алиной Кабаевой на побережье.

"Путин вообще больше не летает в Сочи и соседние города — не был там уже семь месяцев. Это рекорд по меньшей мере за последние 10 лет. Главная причина изменений — страх за собственную жизнь", — сообщил ресурс "Проект".

Несмотря на то, что на территории резиденции есть другие здания, которые могли бы стать местом празднования или остановки российского диктатора, Путин больше не приезжает туда. Сейчас на месте "Бочарова ручья" работает строительная техника.

Также СМИ указывают, что для увеличения мер безопасности пилоты президентских самолетов начали выключать транспондеры во время полетов, что затрудняет отслеживание маршрутов перемещения главы Кремля.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Он находится у власти уже почти 25 лет, что нарушает начальные конституционные ограничения на два срока президентства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения.

Также "Комментарии" писали о руководителе разведки Эстонии, который рассказал, чего Путин не переживет на войне в Украине.