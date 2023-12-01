Путин из-за вымышленных угроз увеличил численность армии России

Российский диктатор Владимир Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих. Об этом сообщают российские медиа, пишет портал "Комментарии".

Путин увеличил штатную численность ВС РФ. Фото из открытых источников

Согласно указу Путина, численность российской армии увеличена на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч военных.

Кремль заявил, что увеличивает численность армии из-за якобы растущих угроз для России, связанных с продолжающимся расширением НАТО и полномасштабным вторжением российских оккупантов в Украину.

Решение Путина в Кремле назвали "адекватной реакцией" на "агрессивную деятельность НАТО". В чем заключается "агрессивная деятельность" Альянса – там не объяснили.

Также сообщается, что для увеличения численности армии в России якобы не планируется проведение мобилизации и существенное увеличение призыва на срочную службу.

Новые кадры, утверждают в Кремле, будут набираться в армию оккупантов за счет тех, кто изъявит желание служить по контракту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что так называемая оккупационная администрация Херсонской области вынуждает местных сотрудников бюджетной сферы отправляться в Москву для участия в пропагандистской выставке "Россия". Выставка функционирует с ноября и является важной составляющей предвыборной программы международного преступника Владимира Путина.

"Комментарии" также писали, что на временно оккупированные территории Луганской области прибыла новая партия учителей из России, которые будут заниматься русификацией местных школьников. Новую партию "гастролеров" из Тюмени оккупанты завезли в школы города Сорокино.

