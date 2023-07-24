Путин издал новый закон для российских военных в запасе: что известно

Кремль продолжает вводить новые мобилизационные меры. Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных сил России для некоторых россиян. Об этом говорится в соответствующем документе Кремля.

Предельный возраст тех, кто принадлежит к 1 разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, до 2 разряда – с 45 до 50 лет, до 3 разряда – с 50 до 55 лет.

Кроме того, Кремль также повышает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Эти изменения вступят в силу 1 января 2024 года. Однако до 1 января 2028 года будет действовать переходный период, в течение которого находящиеся в запасе россияне поэтапно будут переводиться в отставку.

Также новый закон позволяет заключать контракт с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства в возрасте до 52 лет. Речь идет также о лицах с видом на жительство или другим документом, подтверждающим право на постоянное проживание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин озвучил свою версию, почему РФ вышла из зерновой сделки. Россия приняла решение выйти из "зернового соглашения", поскольку оно якобы не оправдало гуманитарного назначения по снижению рисков голода в странах Африки, Азии и Латинской Америки, которые считаются одними из самых бедных на Земле. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", обнародованной Кремлем. В статье Путин говорит, что Москва сначала дала согласие на участие в зерновом соглашении, чтобы не допустить проблем с нехваткой продовольствия в странах Африки, Азии и Латинской Америки.