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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин видел эти дни не такими. Как отмечает политолог Алексей Копытько, он готовил триумф 5 лет.
Владимир Путин
Более того, по его словам, все это прекрасно понимают и даже не скрывают. Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев наглядно показал, что желания Путина даже в принципиальных для московского лидера вопросах можно игнорировать.
Копытько напомнил, чтобы уговорить Алиева приехать на парад, в Баку 5 дней назад летал предстоятель РПЦ Гундяев. Но его миссия закончилась провалом.
Через подконтрольные СМИ Баку заявил: тема со сбитым Россией самолётом не закрыта, мы знаем виновников, они не наказаны. Пока это не изменится – будут проблемы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Лаосу Тхонглунп Сисулитп в последний момент отказались лететь на парад в Москву. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поучаствует в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.
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