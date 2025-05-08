Путин к этой дате готовил бенефис: теперь над ним смеется весь мир

Кремлевский диктатор Владимир Путин видел эти дни не такими. Как отмечает политолог Алексей Копытько, он готовил триумф 5 лет.

Владимир Путин

"У него была цель и возможность стать главным действующим лицом на празднике мирового масштаба. Но к 25-летию правления российский вождь скатился до роли второстепенного персонажа на своей же территории. Это обидно", — говорит эксперт.

Более того, по его словам, все это прекрасно понимают и даже не скрывают. Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев наглядно показал, что желания Путина даже в принципиальных для московского лидера вопросах можно игнорировать.

Копытько напомнил, чтобы уговорить Алиева приехать на парад, в Баку 5 дней назад летал предстоятель РПЦ Гундяев. Но его миссия закончилась провалом.

Через подконтрольные СМИ Баку заявил: тема со сбитым Россией самолётом не закрыта, мы знаем виновников, они не наказаны. Пока это не изменится – будут проблемы.

"Нюанс в том, что виновники – это Рамзан Кадыров и его вассалы. Которых Путин тронуть не может. Волна публикаций, что Кадыров из-за болезни готовится к отходу и просит назначить преемника, лишь подчёркивает факт: Путин на своей территории не всесилен. Что резко понижает его в статусе", — говорит Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Лаосу Тхонглунп Сисулитп в последний момент отказались лететь на парад в Москву. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поучаствует в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.



