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Путин мстит своим критикам в России. Арестовали собственность российского олигарха

Financial Times сообщает, что российский суд является частью давления на олигархов, уже некоторое время заметный в Кремле.

сегодня, 17:50
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Автор:

Slava Kot

Суд в России выдал арест на роскошный гостиничный комплекс в 1 млрд долларов, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске. Он один из немногих состоятельных россиян, осторожно, но все же критиковавший действия Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.

Путин мстит своим критикам в России. Арестовали собственность российского олигарха

Кремль арестовал бизнес русского олигарха. Фото из открытых источников

Издание Financial Times считает, что решение суда является одной из попыток давления на российских олигархов, не поддерживающих действия президента России Владимира Путина в войне против Украины. Иск против Олега Дерипаски был подан научно-образовательным центром, который находится под контролем Путина и якобы не связан с позицией Дерипаски относительно войны в Украине.

Несмотря на это, окончательное решение о конфискации гостиничного комплекса "Имеретинский" и пристани в Сочи на общую сумму в один млрд долларов было вынесено после того, как Кремль обратился к Олегу Дерипаске прекратить критиковать Путина.

"Кремль попросил его успокоиться", – сказал один из близких Дерипаски людей для Financial Times.

Дерипаска был сдержан в критике Путина и назвал действия российского президента "безумием".

"Нам нужен мир как можно скорее, поскольку мы уже прошли точку невозврата", — писал Дерипаска в Twitter в начале весны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин подставил российских бизнесменов в начале полномасштабного вторжения и через несколько месяцев они попали под санкции Запада.

Также "Комментарии" писали о российском олигархе, который похитил свою конфискованную яхту и теперь лодка двигается в сторону Африки во избежание санкционных ограничений.



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Источник: https://www.ft.com/content/32052a11-89f3-4642-8dd4-11433a32f8a2
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