Путин ликует: на сколько подпрыгнули нефтяные доходы РФ в январе

В январе 2026 года Россия получила 11,1 млрд долларов от экспорта нефти и нефтепродуктов – рост обеспечило повышение мировых цен. Однако в годовом выражении доходы остаются на 4,6 млрд долларов ниже прошлогоднего уровня. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает "Интерфакс-Украина".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Совокупный экспорт в январе сократился на 90 тыс. баррелей в сутки – до 7,5 млн б/с, хотя это на 150 тыс. б/с больше, чем год назад. Наиболее заметное падение зафиксировано на направлении Чёрного моря. Поставки сырой нефти снизились на 350 тыс. б/с – до 4,67 млн б/с, тогда как экспорт нефтепродуктов вырос на 260 тыс. б/с и почти сравнялся с прошлогодним уровнем.

Рост цен частично компенсировал снижение объёмов. Нефть Urals в порту Приморск подорожала на 2,47 доллара – до 40,06 доллара за баррель. Вакуумный газойль и дизель прибавили 2,56 и 3,68 доллара соответственно. Дополнительные 330 млн долларов от продажи нефтепродуктов перекрыли падение доходов от сырья на 210 млн долларов.

В то же время МЭА указывает на сложности со сбытом: с ноября запасы российской нефти на воде выросли на 49 млн баррелей, увеличилось и число танкеров с неопределённым пунктом назначения. Индия сократила импорт до 1,1 млн б/с – минимального уровня с ноября 2022 года, тогда как Китай нарастил морские закупки до 1,7 млн б/с, установив рекорд по импорту Urals. Именно Пекин остаётся главным потенциальным покупателем дополнительных объёмов российской нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти США назвали условие снятия санкций с нефтяного сектора РФ. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.



