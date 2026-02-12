logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін радіє: на скільки підстрибнули нафтові доходи РФ у січні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін радіє: на скільки підстрибнули нафтові доходи РФ у січні

МЕА фіксує зростання цін та тривожні сигнали - Індія скорочує закупівлі, запаси на воді зростають

12 лютого 2026, 15:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У січні 2026 року Росія отримала 11,1 млрд доларів від експорту нафти та нафтопродуктів – зростання забезпечило підвищення світових цін. Однак у річному вираженні доходи залишаються на 4,6 млрд доларів нижче за торішній рівень. Про це йдеться у щомісячному звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Путін радіє: на скільки підстрибнули нафтові доходи РФ у січні

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Сукупний експорт у січні скоротився на 90 тис. барелів на добу – до 7,5 млн б/д, хоча це на 150 тис. б/д більше, ніж рік тому. Найбільше помітне падіння зафіксовано на напрямку Чорного моря. Постачання сирої нафти знизилися на 350 тис. б/д – до 4,67 млн б/д, тоді як експорт нафтопродуктів зріс на 260 тис. б/д і майже зрівнявся з торішнім рівнем.

Зростання цін частково компенсувало зниження обсягів. Нафта Urals у порту Приморськ подорожчала на 2,47 долара – до 40,06 долара за барель. Вакуумний газойль та дизель додали 2,56 та 3,68 долара відповідно. Додаткові 330 млн. доларів від продажу нафтопродуктів перекрили падіння доходів від сировини на 210 млн. доларів.

У той же час МЕА вказує на складнощі зі збутом: з листопада запаси російської нафти на воді зросли на 49 млн. барелів, збільшилася і кількість танкерів з невизначеним пунктом призначення. Індія скоротила імпорт до 1,1 млн б/д – мінімального рівня з листопада 2022 року, тоді як Китай наростив морські закупівлі до 1,7 млн б/д, встановивши рекорд імпорту Urals. Саме Пекін залишається головним потенційним покупцем додаткових обсягів російської нафти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — влада США назвала умову зняття санкцій з нафтового сектора РФ. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини