Путін радіє: на скільки підстрибнули нафтові доходи РФ у січні

У січні 2026 року Росія отримала 11,1 млрд доларів від експорту нафти та нафтопродуктів – зростання забезпечило підвищення світових цін. Однак у річному вираженні доходи залишаються на 4,6 млрд доларів нижче за торішній рівень. Про це йдеться у щомісячному звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Сукупний експорт у січні скоротився на 90 тис. барелів на добу – до 7,5 млн б/д, хоча це на 150 тис. б/д більше, ніж рік тому. Найбільше помітне падіння зафіксовано на напрямку Чорного моря. Постачання сирої нафти знизилися на 350 тис. б/д – до 4,67 млн б/д, тоді як експорт нафтопродуктів зріс на 260 тис. б/д і майже зрівнявся з торішнім рівнем.

Зростання цін частково компенсувало зниження обсягів. Нафта Urals у порту Приморськ подорожчала на 2,47 долара – до 40,06 долара за барель. Вакуумний газойль та дизель додали 2,56 та 3,68 долара відповідно. Додаткові 330 млн. доларів від продажу нафтопродуктів перекрили падіння доходів від сировини на 210 млн. доларів.

У той же час МЕА вказує на складнощі зі збутом: з листопада запаси російської нафти на воді зросли на 49 млн. барелів, збільшилася і кількість танкерів з невизначеним пунктом призначення. Індія скоротила імпорт до 1,1 млн б/д – мінімального рівня з листопада 2022 року, тоді як Китай наростив морські закупівлі до 1,7 млн б/д, встановивши рекорд імпорту Urals. Саме Пекін залишається головним потенційним покупцем додаткових обсягів російської нафти.

