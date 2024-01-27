Путин лишь через двое суток прокомментировал падение самолета Ил-76 в России

Российский президент Владимир Путин лишь спустя двое суток после падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области сделал свое первое заявление об этом инциденте. Глава Кремля в своем заявлении повторил предыдущие спичи российских властей, мол, самолет сбила Украину и там находились военнопленные из Украины, направлявшиеся к месту обмена.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Сбили наш самолет, Ил-76, со своими военнослужащими — 65 человек. Мы не просто туда их подвозили. А главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему , 190. И, зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально ли они это сделали или ошибочно, немыслительно. Но очевидно, что это они сделали", — заявил Путин.

По словам Путина, россияне якобы зафиксировали пуски двух ракет с территорий, подконтрольных Украине. Также он заявил, что это "ни при каких обстоятельствах" не могло быть "дружеским огнем". А найденные на месте средства поражения говорят о том, что это была ракета ПВО.

"Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоят системы свой-чужой и сколько бы оператор на кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Техника", — заявил Путин.

Кроме этого Путин объявил, что, скорее всего, это американские системы Patriot, или европейские системы ПВО, скорее всего, французские.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выдал очередную ахинею о причине войны в Украине . Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что РФ воюет в Украине якобы за "справедливое дело", а российская армия, совершая преступления на украинской территории, "делает все правильно".