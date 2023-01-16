Путин меняет фундаментальные аспекты войны, - ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что Россия, вероятно, готовит ряд действий, чтобы в течение следующих шести месяцев вернуть инициативу в войне против Украины и положить конец нынешнему ряду операционных успехов Украины, пишут "Комментарии".



Глава РФ не изменил своих целей в войне, но изменяет фундаментальные аспекты подхода. Фото ТСН

"Путин и чиновники Кремля продолжают повторять, что Россия не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на поражения на поле боя. Хотя Путин не изменил своих целей в войне, появляются доказательства того, что он изменяет фундаментальные аспекты подхода России к войне, применяя несколько новых направлений усилий", – говорится в сообщении ISW.

В институте заявили, что заметно сразу несколько таких новых подходов, которые, вероятно, преследуют цель поддержать решительные действия России в следующие шесть месяцев:

- Кремль усиливает кратко- и долгосрочные усилия для наращивания сил.



- Армия РФ сохраняет мобилизованный персонал для будущего использования – раньше они на скорую отправляли неподготовленных бойцов на фронт.

- Всеми силами страна-агрессорка пытается восстановить свою оборонно-промышленную базу.

- Путин рецентрализует контроль за военными действиями в Украине под руководством Министерства обороны. Примером тому – назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим военными действиями. Кремль также восстанавливает первоначальное планирование войны и с опозданием пытается устранить недостатки командной структуры.

- Российская пропаганда усиливает формирование российского информационного пространства для поддержания войны.

В ISW подчеркнули, что подготовка Кремля к вероятным решительным стратегическим действиям в 2023 году не исключает его усилий по созданию условий для затяжной войны. По итогам американских аналитиков, российские войска остаются опасными, поэтому Украина нуждается в постоянной "своевременной поддержке Запада", чтобы должным образом подготовиться к российским действиям в 2023 году.

"Западным союзникам Украины нужно будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, даже если решительные действия России в 2023 году провалятся, поскольку Кремль все равно готовится к длительной войне. Мероприятие должно продолжать поддерживать усилия Украины по победе над вторжением России — и делать это быстро", – говорится в отчете.

Как писали "Комментарии", экскомандующий ВС США признал, что его прогноз по выходу Украины на рубеже 24 февраля провалился. Американский генерал отметил, что первая причина, почему ВСУ не удалось существенно продвинуться, деоккупировав свои территории – это отсутствие у украинской армии дальнобойных ракет ATACMS. Вторая причина – это количество жертв среди захватчиков, на которое пошло российское руководство. Кремль показал, что он готов просто забрасывать позиции ВСУ пушечным мясом, не опасаясь, что потери возрастут в разы.



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