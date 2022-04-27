Путин меняет куратора «ЛДНР»: что это значит – к чему готовятся в Кремле

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко стал куратором отношений между Москвой и "ЛДНР", сменив на посту Дмитрия Козака. Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на пять источников. Что могут означать подобные рокировки? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин и Сергей Кириенко. Фото: из открытых источников

Любые российские фантазии относительно Донбасса могут потерять актуальность уже в самом ближайшем будущем

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Назначение Кириенко, занимающего высокое положение в администрации Путина, свидетельствует о том, что "проекту ЛНР/ДНР" будет уделяться серьезное внимание. На данный момент именно "независимость" этих квази-образований заявлена в качестве цели "спецоперации". Очевидно, что любой формат "победы" для руководства России невозможен без формализации в том или ином виде захвата Донбасса. И они начинают готовиться к этому захвату".

По словам эксперта, подобный процесс не может не сопровождаться заменой местных "элит", которые явно не соответствуют даже минимальным требованиям интеллекта или административных способностей.

"Возможно, задача Кириенко – ускоренная интеграция этих образований в состав РФ. В любом случае, сейчас всё это выглядит не более чем абстракция, ибо реальная судьба Донбасса будет решаться на поле боя", – поясняет Петр Олещук.

Он акцентирует, что благодаря неимоверным дипломатическим усилиям президента Украины Владимира Зеленского, наша страна получила невиданный ранее уровень международной поддержки, что было формализировано 26 апреля на саммите министров обороны более чем 40 стран мира.

"На нем, фактически, была создана международная коалиция в поддержку Украины. И взяты обязательства по широчайшей поддержке нашей страны вооружением (в т.ч. и тяжелым). Это принципиально меняет ситуацию, – подчеркивает Петр Олещук. – У Украины появляются реальные шансы не просто остановить агрессора, но и решительно разгромить его на поле боя, чем и займутся в ближайшее время ВСУ. В зависимости от исхода "Битвы за Донбасс" – любые российские фантазии могут потерять актуальность уже в самом ближайшем будущем".

Козак видимо не оправдал доверие Кремля

Политолог Дмитрий Воронков не считает, что данную рокировку стоит рассматривать как обязательный сигнал к интеграции "Л/ДНР" в состав РФ. Во всяком случае – официальной.

"Скорее это говорит о возможной смене политической тактики. Козак видимо не оправдал доверие Кремля, поскольку не смог в ходе минских переговоров продавить кремлевские интересы. Да и курирование псевдореспубликами также оказалось не самой сильной его стороной. А с учетом полномасштабной войны и уверенности Кремля в том, что ему удастся расширить оккупированные территории, требования к куратору автоматически существенно повышаются. Особенно в отношении информвойны, т.е. пропаганды и фейковой информполитики, а также выстраивания надежной иерархии нижнего управленческого состава. И в том и в другом отношении Кириенко имеет определенный авторитет у хозяина Кремля", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что одним из важнейших нововведений Кириенко на посту кремлевского куратора внутренней политики стало внедрение практики подготовки к высшим должностям, в том числе будущих губернаторов.

"При Кириенко только за три года (2017-2019) в России сменился 41 глава региона. С его подачи также был создан всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России", подразумевающий "поиск перспективных руководителей нового поколения". В его зоне ответственности была и подготовка, и проведение президентских выборов 2018 года, в которых при рекордном количестве избирателей с ошеломляющим результатом (почти 80%) победил, конечно же, Путин. Что касается пропагандистского направления, то уместно будет вспомнить о практике выступлений Кириенко на необъявленных брифингах в Кремле перед пулом доверенных СМИ, где сам Кириенко именовался как "аноним". Т.е. технология закидывание в медиа нужных Кремлю информационных "уток", но без указания конкретных личностей, а только с нужным контентом. Таким образом, Кремль хотел нивелировать риски подозрений в своих истинных – пропагандистских – целях", – рассказывает Дмитрий Воронков.

Иными словами, продолжает он, Путин доверяет Кириенко как технологу, "кадровику" и серому "пропагандисту".

"Ведь впереди, по мнению Кремля, – огромная работа по промывке мозгов тем украинцам, чьи города пополнили ряды оккупационных Россией территорий. Кроме того, нужно будет пытаться как-то убеждать Запад, что всё нормально. Рисовать фейковые картинки и сюжеты о том, что украинцы сами хотят в РФ. По технологии с "Л/ДНР. Только вот теперь Запад убедить в подлинности "референдумов" будет гораздо сложнее. Тем более – после открытой и полномасштабной агрессии", – отмечает политолог.

При этом юридическая интеграция "Л/ДНР" в РФ всё же кажется ему маловероятной.

"Официальная интеграции новых территорий в Россию означала бы, что ответственность за их экономическое, инфраструктурное, социальное восстановление полностью и безальтернативно ложится на плечи РФ. Которая, к слову, только движется к своим худшим экономическим временам на фоне санкций. Потому у меня есть сомнения в том, что РФ на это пойдет. Но вот создать картинку "победы" в вопросе обещанного расширения границ "Л/ДНР" Кремль, конечно, стремится", – поясняет Дмитрий Воронков.

Украина, по его мнению, на эту кадровую ротацию никак не может повлиять. И реагировать на нее не нужно, уверен эксперт.

"А вот в отношении псевдопарадов и псевдореферендумов реагировать надо активно, оперативно, громко и масштабно, – считает он. – Широкой информационной работой – и с Западом (лоббируя новые санкционные пакеты против РФ), и с украинцами, которым не посчастливилось попасть под оккупацию. Наши люди должны знать и верить, что всё обязательно будет – Украина! Что это только вопрос времени, что их никто не бросит. Именно это Киев сейчас и делает. Тренд, в том числе, информационного сопротивления выбран верный – и его ни в коем случае нельзя ослаблять".

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