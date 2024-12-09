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Путин мог упасть раньше Асада: почему этого не произошло

Бунт Пригожина мог свергнуть режим Путина, как повстанцы в Сирии свергли режим Асада

сегодня, 15:06
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Ткачик Олеся

В прошлом году в России могло произойти то же самое, что произошло в Сирии, подчеркнул глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его словам, "марш Пригожина", показавший слабость Москвы, мог закончиться падением режима Владимира Путина, добавил эксперт, но не закончился.

Путин мог упасть раньше Асада: почему этого не произошло

Владимир Путин

"Открытое "окно возможностей", которое имело все шансы увеличить доступ воздуха в смрадные кремлевские коридоры, закрылось слишком быстро. Царь за два дня овладел собой, а потом — свою армию, свои медиа, свое окружение. Поэтому бунт потерпел поражение, а сам Пригожин был показательно казнен. "Гайки" завертелись еще больше. А маховик войны существенно ускорился", – отметил Шлинчак.

Впрочем, по его словам, действительно мир не был готов к бунту Пригожина.

"Он наблюдал – и делал это с широко открытыми глазами, с реакцией паралитика, со страхом, что Россия вот-вот рассыплется вдребезги. А потому на Западе мысленно считали, что пусть лучше сохранится царь. Ибо неконтролируемый распад империи приведет к непредсказуемым последствиям", — говорит эксперт.

Кроме того, он добавил, что Украина в то время не могла повлиять на ситуацию. Более того, подчеркивает эксперт, Киев до сих пор отвергает вариант ускорения распада империи и идет по линейному сценарию, надеясь, что "стенка на стенку" даст больший результат, чем чем стратегическая цель – чтобы рядом с нами не жило то искусственное одобрение, которое называется "Русской Федерацией". 

"Пусть бы на границе были другие соседи – с собственной самоидентификацией, с отсутствием амбиций Москвы. Это они, а не мы, должны стать "буферной зоной" между нами ("Западом") и Москвой, это они должны нести все это бремя — "между молотом и ковадлом". Но такого плана пока в стратегии Украины нет. И потому мы идем так, как идем. Ожидая, пока нашу стратегию нам нарисуют другие исходя из своих интересов и страхов", — подчеркнул Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ может отомстить Турции за поддержку повстанцев в Сирии.




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid0sABAi9Ss679AwyGtay7WirmdFaGXcowi4fUGwg9EABdsVmwJK8YyhmuncMnE9LApl
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