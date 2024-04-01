Путин может назначить скандального экс-командующего на высокий пост в армии: чего боится хозяин Кремля

Владимир Путин близок к назначению генерал-полковника Александра Лапина командующим Ленинградским военным округом, расположенным вдоль северо-восточной границы НАТО.

Александр Лапин (фото из открытых источников)

Издание Newsweek информирует, что когда Путин в феврале обнародовал новые военные указы о создании Московского и Ленинградского военных округов, представители одного из американских аналитических центров сочли, что это решение говорит о подготовке к возможной крупномасштабной войне с НАТО в будущем.

Ленинградский военный округ, дислоцированный вблизи Финляндии и стран Балтии — членов НАТО, он является ключевым компонентом российских вооруженных сил, контролирующим часть оборонной стратегии страны в западном регионе России.

До октября 2022 года генерал Лапин был командующим Центрального военного округа, а в январе 2023 года был назначен начальником штаба сухопутных войск страны.

Военный попал в публикации газет из-за резкой критики со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова и экс-главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина за военные неудачи РФ в Украине.

Именно Кадыров назвал Лапина "некомпетентным" в то время как российская армия отступила от Лимана на востоке Донбасса в октябре 2022 года. Глава Чечни утверждал, что генерал не был в городе Лисичанске, когда его взяли его войска.

Через несколько дней после этого Лапина уволили.

Как утверждает аналитический центр ISW, воспроизводство Московского и Ленинградского военных округов "соответствует параллельным целям консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе и подготовке к потенциальной будущей крупномасштабной конвенционной войне против НАТО в долгосрочной перспективе".

Александр Лапин возглавлял группировку российской армии "Центр" во время вторжения РФ в Украину. В июле был награжден званием "Герой России".

При этом украинские прокуроры обнародовали информацию о подозрении командующему войсками центрального военного округа Вооруженных сил РФ, осуществлявшего управление вторжением на территорию Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Тогда генеральный прокурор Ирина Венедиктова уточнила, что речь идет о Лапине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин может потерять поддержку россиян