Путин может не дожить до трибунала

Создание трибунала — очень долгий процесс, а российский президент Владимир Путин — уже в возрасте и имеет разные заболевания, поэтому неизвестно, доживет ли он до суда. Такое мнение в телеэфире высказала экспертка Регионального центра прав человека (RCHR) Екатерина Рашевская.



Вождь Кремля имеет «шанс» не дожить до суда

По ее словам, Владимир Путин может сбежать из страны в Северную Корею или африканские страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

“У них уже есть подобный опыт. Омара аль-Башира, это преступник Судана, африканские страны отказываются выдавать международному уголовному суду, даже несмотря на то, что есть два ордера на арест этого человека. Поэтому здесь нужно смотреть, потому что африканские страны объясняют свое решение тем, что преследованием главы государства якобы мы ставим под угрозу международный мир и безопасность, которые являются абсурдом", — сказала Рашевская.

Она считает, что Путин может повторить судьбу Вильгельма II после Первой мировой войны и где-то укрыться, но ненадолго.

“Меня больше беспокоит вопрос: сможет ли Путин дождаться какого-нибудь суда, потому что это очень старый человек. Мы все знаем, что у него проблемы со здоровьем. Создание трибунала – это не очень быстрое дело, а умирать – это очень просто для такого преступника”, – отметила эксперт.

Рашевская выразила мнение, что уже нужно думать над тем, как будут работать суды, если Путин умрет, чтобы жертвы преступлений получили справедливую компенсацию.

"Комментарии" также писали о том, что с уходом Путина от власти, ради того, чтобы у россиян появилось хоть какое-нибудь будущее, им придется выдавать военных преступников всех мастей для проведения над ними международного трибунала.

Как сообщал портал "Комментарии", парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и для Александра Лукашенко.

Читайте на портале "Комментарии" — трибунал, удавка, уничтожение, — в ОП рассказали о будущем "русского мира".