Путин может не дожить до трибунала

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Моесеенко Валентина
Создание трибунала — очень долгий процесс, а российский президент Владимир Путин — уже в возрасте и имеет разные заболевания, поэтому неизвестно, доживет ли он до суда. Такое мнение в телеэфире высказала экспертка Регионального центра прав человека (RCHR) Екатерина Рашевская.
Вождь Кремля имеет «шанс» не дожить до суда
По ее словам, Владимир Путин может сбежать из страны в Северную Корею или африканские страны.
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Она считает, что Путин может повторить судьбу Вильгельма II после Первой мировой войны и где-то укрыться, но ненадолго.
Рашевская выразила мнение, что уже нужно думать над тем, как будут работать суды, если Путин умрет, чтобы жертвы преступлений получили справедливую компенсацию.
"Комментарии" также писали о том, что с уходом Путина от власти, ради того, чтобы у россиян появилось хоть какое-нибудь будущее, им придется выдавать военных преступников всех мастей для проведения над ними международного трибунала.
Как сообщал портал "Комментарии", парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и для Александра Лукашенко.
Читайте на портале "Комментарии" — трибунал, удавка, уничтожение, — в ОП рассказали о будущем "русского мира".
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