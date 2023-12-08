Путин может обогнать Сталина: о чем идет речь

Если российский диктатор досидит до конца президентские сроки, которые предусмотрены российской конституцией, то обгонит вождя Советского союза Иосифа Сталина по продолжительности руководства страной. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Путина все чаще сравнивают со Сталиным. Фото из открытых источников

Как известно, Владимир Путин впервые стал президентом РФ в 2000 году, после чего трижды переизбирался на высший пост. После изменения российской конституции в 2020 году Путин может оставаться президентом до 2036 года.

Если Путин будет оставаться президентом до конца предусмотренных российской конституцией президентских сроков, то обгонит Иосифа Сталина, который руководил СССР с 1924 по 1953 год.

Таким образом, Путин будет оставаться главой государства дольше всех со времен Екатерины Великой, которая правила Российской империей в 18 веке.

По продолжительности правления российский тиран уже превзошел Августа Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет) и Бенито Муссолини (19,5 лет).

В случае пятого срока Путин обгонит Николае Чаушеску (24 года) и Мао Цзэдуна (27 лет). А если Путин будет руководить РФ все шесть сроков, то догонит Франсиско Франко (Испания) и Антониу ди Салазара (Португалия), которые управляли своими странами 36 лет.

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