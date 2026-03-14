Путин может остаться без "Искандеров": появились новые детали удара по заводу в Брянске

Предприятие в РФ, которое изготавливает микросхемы для российских ракет, получило серьезные повреждения в результате удара ВСУ и не может функционировать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как уточнили в Генштабе, удар был нанесен по предприятию военно-промышленного комплекса "Кремний Эл".

Под удар попали два объекта завода: основной производственный корпус — здесь изготавливали интегральные микросхемы для баллистических, крылатых и зенитных ракет. Второй удар пришелся по складу компонентов – здесь хранили материалы для производства микросхем.

После попадания в основной корпус возник пожар на площади около 1000 м², крыша разрушена. Площадь пожара на складе составила около 400 м².

По данным Генштаба, производство на предприятии остановлено ориентировочно на шесть месяцев. Россия на это время потеряла один из источников поставок для своих ракетных программ.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении назвал эти действия "совершенно справедливым ответом" на террор украинских городов.

"Наши воины поразили один из важных российских военных заводов – в Брянске. Этот завод производил электронику, комплектующие для российских ракет. Именно тех, кто бьет по нашим городам, по нашим селам, по гражданским", — подчеркнул Глава государства.