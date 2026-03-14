Путін може залишитися без "Іскандерів": з'явилися нові деталі удару по заводу у Брянську

Підприємство в РФ, яке виготовляє мікросхеми для російських ракет, отримало серйозні пошкодження внаслідок удару ЗСУ та не може функціонувати. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Як уточнили в Генштабі, удару було завдано по підприємству військово-промислового комплексу "Кремній Ел".

Під удар потрапили два об'єкти заводу: основний виробничий корпус – тут виготовляли інтегральні мікросхеми для балістичних, крилатих та зенітних ракет. Другий удар зазнав компонентів – тут зберігали матеріали для виробництва мікросхем.

Після влучення в основний корпус виникла пожежа на площі близько 1000 м², дах зруйнований. Площа пожежі на складі становила близько 400 м².

За даними Генштабу, виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на шість місяців. Росія на цей час втратила одне з джерел постачання для своїх ракетних програм.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні назвав ці дії "цілком справедливою відповіддю" на терор українських міст.

"Наші воїни вразили один із важливих російських військових заводів – у Брянську. Цей завод виробляв електроніку, комплектуючі для російських ракет. Саме тих, хто б'є по наших містах, по наших селах, по цивільних", — наголосив Глава держави.