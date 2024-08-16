Путин может отправить на фронт «партию тыквенного лате»: когда это произойдет

Путинский режим может привлекать срочников к службе в Курской области, поскольку официально эта территория не считается фронтом, сообщила в эфире Freedom. г олова фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Владимир Путин

По словам Романовой, в России существует хитрый закон о призыве: приграничные территории, например Курская область, формально не считаются фронтовыми зонами, хотя на самом деле уже стали ими. Согласно законодательству, срочников можно отправлять на фронт только после четырех месяцев службы, когда они уже прошли курс молодого бойца и приняли присягу. Поэтому стартовавшие в марте призывники весеннего набора еще не могут быть отправлены на фронт, а осеннего набора – уже могут.

Романова также обратила внимание на то, что среди пленных срочников многие бывшие граждане центральноазиатских стран, недавно получившие российское гражданство и сразу призванные в армию. По словам Романовой, в российской пиар-кампании такие люди не существуют, и никому их не жалко. Это свидетельствует о том, что Путин уже сильно исчерпал свои ресурсы, даже если таких людей привлекают к службе.

Глава фонда "Русь сидящая" также предполагает, что Путин может заключить соглашение с лидером КНДР Ким Чен Ином, и на фронте могут появиться северокорейские солдаты. Если этого не произойдет, мобилизация в России неизбежна. Романова отмечает, что, вероятно, призыв коснется лиц в возрасте до 30 лет, включая, что может затронуть "технократическую путинскую партию", равнодушных к войне, но наживаемых на военной экономике.

По мнению Романовой, тех, кто воевал по идеологическим соображениям, уже нет в живых, а количество шедших на войну за деньги значительно уменьшилось. Теперь пришел черед тех, кто безразличен к войне, но зависим от военных выгод, что может создать серьезные проблемы для режима.

"Поэтому наступает черед "тыквенного лате и лавандового рафа". А вот это уже очень проблематично, здесь уже возникают проблемы”, — сказала Романова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как россияне стали относиться к власти после провалов в Курской области.



