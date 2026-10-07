Путин может рискнуть войной с Европой, чтобы победить Украину: детали

После почти пяти лет войны против Украины Россия может столкнуться с соблазном открыть новый фронт против Европы. Такой сценарий крайне рискован, однако исключать его полностью нельзя, считает почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман в колонке для The New York Times.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт проводит параллель с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Накануне войны многие считали ее маловероятной и стратегически абсурдной, поскольку сопротивление Украины было очевидным. Тем не менее Владимир Путин пошел на этот шаг.

Теперь, по мнению Фридмана, возникает другой вопрос: способно ли российское руководство повторить подобный просчет уже в отношениях с Европой. Особую тревогу вызывают участившиеся гибридные атаки и провокации, которые связывают с Россией. В последние месяцы европейские страны фиксировали инциденты с беспилотниками и другие потенциально опасные действия. Bloomberg также отмечал рост активности, которую европейские правительства рассматривают как все более дерзкую угрозу.

Фридман допускает, что в Москве конфликт с НАТО могут рассматривать как более масштабное противостояние, выходящее далеко за пределы Украины. При этом возможная операция, по его оценке, необязательно должна выглядеть как полномасштабная война.

Одним из наиболее опасных сценариев эксперт называет ограниченную атаку на одну из стран Балтии. Москва могла бы рассчитывать на то, что внезапный удар вызовет политический кризис внутри НАТО, споры о применении статьи 5 и задержку коллективного ответа.

Однако такой расчет сопряжен с огромными рисками для самой России. Российская армия уже несет основные издержки войны в Украине, а свободных ресурсов для нового крупного конфликта у Москвы ограничено. Кроме того, подготовку масштабной операции Запад, вероятно, попытался бы обнаружить заранее.

Фридман считает, что европейским странам не стоит строить политику исключительно на предположениях о намерениях Путина. Вместо этого, по его мнению, необходимо усиливать разведку, ускорять перевооружение, повышать устойчивость к гибридным атакам и одновременно продолжать поддержку Украины.

На фоне этих оценок Россия действительно сохраняет высокий уровень военных расходов. Bloomberg ранее сообщал, что Москва после провала ожиданий по мирному соглашению с Украиной готова продолжать наращивание военного финансирования.

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