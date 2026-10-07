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Путін може ризикнути війною з Європою, щоб перемогти Україну: деталі

Лоуренс Фрідман вважає сценарій вкрай небезпечним для Москви, але закликає не виключати обмежену атаку на одну з країн Балтії на тлі зростаючої гібридної активності РФ

7 жовтня 2026, 13:48
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Кравцев Сергей

Після майже п'яти років війни проти України Росія може зіткнутися зі спокусою відкрити новий фронт проти Європи. Такий сценарій вкрай ризикований, проте виключати його не можна, вважає почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман у колонці для The New York Times.

Путін може ризикнути війною з Європою, щоб перемогти Україну: деталі

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт проводить паралель із початком повномасштабного вторгнення Росії до України. Напередодні війни багато хто вважав її малоймовірною та стратегічно абсурдною, оскільки опір України був очевидним. Проте Володимир Путін пішов на цей крок.

Тепер, на думку Фрідмана, виникає інше питання: чи здатне російське керівництво повторити такий прорахунок уже у відносинах із Європою. Особливу тривогу викликають гібридні атаки, що почастішали, і провокації, які пов'язують з Росією. Останніми місяцями європейські країни фіксували інциденти з безпілотниками та інші потенційно небезпечні дії. Bloomberg також відзначав зростання активності, яку європейські уряди розглядають як дедалі більш зухвалу загрозу.

Фрідман припускає, що у Москві конфлікт із НАТО можуть розглядати як більш масштабне протистояння, яке виходить далеко за межі України. При цьому можлива операція, за його оцінкою, необов'язково має виглядати як повномасштабна війна.

Одним із найнебезпечніших сценаріїв експерт називає обмежену атаку на одну з країн Балтії. Москва могла б розраховувати на те, що раптовий удар викличе політичну кризу всередині НАТО, суперечки щодо застосування статті 5 та затримку колективної відповіді.

Однак такий розрахунок пов'язаний із величезними ризиками для самої Росії. Російська армія вже несе основні витрати війни в Україні, а вільних ресурсів для нового конфлікту у Москви обмежено. Крім того, підготовка масштабної операції Захід, ймовірно, спробував би виявити заздалегідь.

Фрідман вважає, що європейським країнам не варто будувати політику виключно на припущеннях щодо намірів Путіна. Натомість, на його думку, необхідно посилювати розвідку, прискорювати переозброєння, підвищувати стійкість до гібридних атак та одночасно продовжувати підтримку України.

На тлі цих оцінок Росія справді зберігає високий рівень військових витрат. Bloomberg раніше повідомляв, що Москва після провалу очікувань щодо мирної угоди з Україною готова продовжувати нарощування військового фінансування.

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Джерело: https://www.nytimes.com/2026/10/07/opinion/putin-russia-ukraine-europe.html
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