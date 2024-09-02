Путин на фоне провалов в Курской области дал обещание жителям «приграничья»

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин пообещал, что вооруженные силы РФ сделают все возможное, чтобы вернуть нормальную жизни в Курскую, Брянскую и Белгородскую области.
Владимир Путин
Диктатор также отметил особую роль жителей Тывы в так называемой "специальной военной операции".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные начали операцию в Курской области 6 августа. Операция проходит успешно, ВСУ продвигаются территориями РФ и берут их под контроль. В то же время Россия не спешит туда перебрасывать войска из Украины, в частности из Покровского направления, а отправляет на войну в Курскую область срочников.
При этом известно, что в ночь на 1 сентября дроны атаковали по меньшей мере восемь областей РФ нанося удары по энергетической инфраструктуре России. Россия заявила о якобы сбитии более 150 дронов в ночь на 1 сентября. Несмотря на это, в социальных сетях распространились фото и видео попаданий по российским энергетическим объектам. В частности, известно о пожарах на двух ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также был атакован московский НПЗ.
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