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Путин на фоне провалов в Курской области дал обещание жителям «приграничья»

Кремлевский диктатор Путин пообещал россиянам, что армия РФ сделает все возможное, чтобы вернуть «приграничье» к нормальной жизни

сегодня, 11:22
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин пообещал, что вооруженные силы РФ сделают все возможное, чтобы вернуть нормальную жизни в Курскую, Брянскую и Белгородскую области.

Путин на фоне провалов в Курской области дал обещание жителям «приграничья»

Владимир Путин

"Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей восстановилась", — сказал Путин в ходе общения со школьниками в Кызыле.

Диктатор также отметил особую роль жителей Тывы в так называемой "специальной военной операции".

"Около 10 тыс. жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в "специальной военной операции", — сказал Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные начали операцию в Курской области 6 августа. Операция проходит успешно, ВСУ продвигаются территориями РФ и берут их под контроль. В то же время Россия не спешит туда перебрасывать войска из Украины, в частности из Покровского направления, а отправляет на войну в Курскую область срочников.

При этом известно, что в ночь на 1 сентября дроны атаковали по меньшей мере восемь областей РФ нанося удары по энергетической инфраструктуре России. Россия заявила о якобы сбитии более 150 дронов в ночь на 1 сентября. Несмотря на это, в социальных сетях распространились фото и видео попаданий по российским энергетическим объектам. В частности, известно о пожарах на двух ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также был атакован московский НПЗ.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/979183
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