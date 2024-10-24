Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия, как и другие члены БРИКС, стремиться создать "лучший мир".

Владимир Путин

"Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира", — заявил диктатор.

При этом он даже попытался объяснить, как этот "лучший мир" должен выглядеть. По его словам, это будет мир, в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа, а также будет уважаться их право на суверенное развитие, самобытность. Путин также указал, что среди прочего будет признаваться "абсолютная ценность культур, традиций и религий".

Кроме того, кремлевский диктатор выразил надежду, что она внесет вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной мировой повестки.

Такие заявления Путина о "лучшем мире", где уважают интересы каждого народа, особенно цинично звучат на фоне войны в Украине, которую ведет Россия. Чтобы захватить новые территории российские войска уничтожают целы города. Также Россия пытается оставить без света и тепла всю Украину, нанося удары по энергетике. Разрушает дома мирных граждан и убивает украинцев попросту потому, что они считают себя другим народом, а не частью России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ проходит саммит БРИКС, на котором в том числе также обсуждают войну в Украине. При этом председатель Китая Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС заявил, что необходимо не допускать распространения конфликта за пределы Украины. По мнению аналитика, старшего лейтенанта сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаля Левина, Китаю и другим важно, чтобы война была изолирована внутри Украины и разрушалась только Украина.



