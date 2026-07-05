Путин на грани провала в войне: на какой рискованный шаг планирует идти Кремль

Российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к новой волне массовой мобилизации, если ситуация на фронте и дальше будет ухудшаться для российской армии. Такой сценарий рассматривается как попытка не допустить провала войны против Украины, пишет старший аналитик украинской организации "Вернись живым" и научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков в колонке для Atlantic Council.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Николай Белесков считает, что в последние месяцы войны России против Украины демонстрируют изменение тенденций на поле боя. Российские войска продвигаются медленно и несут значительные потери, тогда как украинские дальнобойные беспилотники все чаще нарушают логистику оккупационных сил, наносят удары по топливной инфраструктуре и усложняют поставки через оккупированный Крым.

Аналитик отмечает, что Кремлю все труднее пополнять армию добровольцами. Поэтому массовая мобилизация может стать одним из немногих доступных инструментов для продолжения войны. В то же время, такой шаг несет для Путина серьезные политические риски.

Белесков напоминает, что российский президент пытался минимизировать влияние войны на жизнь большинства населения. Массовый призыв может изменить это и вызвать общественное недовольство. Исторические примеры свидетельствуют о том, что именно недовольство мобилизацией играло важную роль в падении Российской империи в 1917 году и усугубляло кризис Советского Союза после войны в Афганистане.

"Поскольку его вторжение сейчас находится под вполне реальной угрозой провала, единственное, чего Путин больше не может себе позволить, – это откладывать решение проблемы на потом и медлить с принятием трудных решений", – анализирует Белесков.

По оценке эксперта Кремль уже создал технические предпосылки для масштабного призыва. В России функционирует электронный реестр военнообязанных, позволяющий быстро рассылать повестки после соответствующего политического решения. В то же время, автор предполагает, что официальное объявление мобилизации вряд ли состоится до парламентских выборов в сентябре 2026 года.

"Войну невозможно выиграть, просто бросая все больше людей в мясорубку. На самом деле, любые россияне, мобилизованные для участия в путинской оккупации в ближайшие месяцы, рискуют стать пушечным мясом для украинских дронов. Массовая мобилизация повлечет за собой еще больше смертей и разрушений, но вряд ли определит исход войны", — отметил Белесков.

Аналитик объясняет, что современную войну России против Украины все больше определяют технологии, беспилотники и роботизированные системы, а увеличение количества армии РФ не будет достаточно для возобновления инициативы.

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