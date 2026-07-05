Путін на межі провалу у війні: на який ризикований крок планує йти Кремль

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до нової хвилі масової мобілізації, якщо ситуація на фронті й надалі погіршуватиметься для російської армії. Такий сценарій розглядається як спроба не допустити провалу війни проти України, пише старший аналітик української організації "Повернись живим" та науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков у колонці для Atlantic Council.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Микола Бєлєсков вважає, що останні місяці війни Росії проти України демонструють зміну тенденцій на полі бою. Російські війська просуваються повільно та зазнають значних втрат, тоді як українські далекобійні безпілотники дедалі частіше порушують логістику окупаційних сил, завдають ударів по паливній інфраструктурі та ускладнюють постачання через окупований Крим.

Аналітик зазначає, що Кремлю дедалі важче поповнювати армію добровольцями. Саме тому масова мобілізація може стати одним із небагатьох доступних інструментів для продовження війни. Водночас такий крок несе для Путіна серйозні політичні ризики.

Бєлєсков нагадує, що російський президент намагався мінімізувати вплив війни на життя більшості населення. Масовий призов може змінити це та викликати суспільне невдоволення. Історичні приклади свідчать, що саме незадоволення мобілізацією відігравало важливу роль у падінні Російської імперії у 1917 році та посилювало кризу Радянського Союзу після війни в Афганістані.

"Оскільки його вторгнення зараз перебуває під цілком реальною загрозою провалу, єдине, чого Путін більше не може собі дозволити, — це відкладати вирішення проблеми на потім і зволікати з прийняттям важких рішень", — аналізує Бєлєсков.

За оцінкою експерта, Кремль уже створив технічні передумови для масштабного призову. У Росії функціонує електронний реєстр військовозобов'язаних, який дозволяє швидко розсилати повістки після відповідного політичного рішення. Водночас автор припускає, що офіційне оголошення мобілізації навряд чи відбудеться до парламентських виборів у вересні 2026 року.

"Війну неможливо виграти, просто кидаючи все більше людей у м’ясорубку. Насправді будь-які росіяни, мобілізовані для участі в путінській окупації в найближчі місяці, ризикують стати гарматним м’ясом для українських дронів. Масова мобілізація спричинить ще більше смертей і руйнувань, але навряд чи визначить результат війни", — зауважив Бєлєсков.

Аналітик пояснює, що сучасну війну Росії проти України дедалі більше визначають технології, безпілотники та роботизовані системи, а збільшення кількості армії РФ не буде достатньо для відновлення ініціативи.

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