Путин на распутье: что рассказали в разведке

Ранее Кремль сообщал, что планирует захватить всю территорию Донбасса и южные области с выходом по суше в аннексированный Крым и непризнанное оккупированное Приднестровье. Однако как поступить с территориями украинского Донбасса Путин до сих пор не решил, несмотря на то, что Дума признала "независимость" самопровозглашенных псевдореспублик "ЛДНР". Об этом в интервью НВ рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.



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Известно, что россия сменила "наместника" над ОРДЛО — от Владислава Суркова, руководителя зарубежных территорий, власть и контроль над оккупированными ранее территориями перешла к первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенку. То есть ОРДЛО руководят из Кремля, процессы продолжаются, однако решения по Донбассу у Путина до сих пор нет.

Глава Кремля до сих пор раздумывает, присоединять ли оккупированный Донбасс к россии окончательно или оставить его третьей территорией. По мнению Кирилла Буданова, сначала оккупанты хотят захватить всю территорию Луганской и Донецкой области, а пропаганда выдаст присоединение к россии этих территорий за "решение народа Донбасса".

Пока битва продолжается и оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ, выйти на административные границы им так и не удается. В течение 2 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак и нанесли потери российским оккупантам. ВСУ уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь автомобилей, пять БПЛА типа "Орлан-10".

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты нанесли ракетный удар по дому в Одессе. На момент попадания там находились пять человек, есть погибшие и травмированные.

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