Российская экономика продолжает демонстрировать признаки кризиса из-за войны против Украины и международных санкций. Рост почти остановился, а слабые места, которые раньше были скрыты, становятся все заметнее. Особенно влияет на падение цен на нефть и общая неустойчивость санкционной экономики. Несмотря на это, диктатор Владимир Путин исключает кризисные сигналы и приказал увеличить поступления в госбюджет путем повышения налогов.

Фото: из открытых источников

С 1 января текущего года ставка НДС выросла с 20% до 22%. По оценкам экспертов, это должно принести в бюджет примерно 1 триллион рублей, или 12,3 миллиарда долларов. Кроме того, уже с сентября запланирован ввод нового налога на электронику, что дополнительно повлияет на расходы населения. Повышение налоговой перегрузки происходит на фоне резкого замедления экономического развития и ограниченного роста внутреннего спроса.

После увеличения НДС Россия вошла в двадцатку стран мира по уровню этого налога, а среди государств вне Европы она занимает первое место, разделяя его с Уругваем, где также действует ставка 22%.

Для граждан и бизнеса эти изменения имеют серьезные последствия. Малый бизнес потеряет упрощенную систему налогообложения, которая коснется около 700 тысяч предпринимателей. Аналитики прогнозируют рост цен на товары, снижение покупательной способности населения и сокращение потребительского спроса. Особенно ощутимо подорожание электроники: компьютеры и планшеты могут подорожать на 7–20%, смартфоны – на 10–15%, а ноутбуки – до 30% в зависимости от модели.

Как уже писали "Комментарии", в последние дни атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область направлены на ослабление российской противовоздушной обороны (ПВО) столицы. Такую оценку в программе Radio NV дал военный эксперт Денис Попович.