Путін на весь світ жорстко принизив росіян заради війни: цього не переживе ніхто

Російська економіка продовжує демонструвати ознаки кризи через війну проти України та міжнародні санкції. Зростання майже зупинилося, а слабкі місця, які раніше були приховані, стають дедалі помітнішими. Особливо впливає падіння цін на нафту та загальна нестійкість санкційної економіки. Попри це, диктатор Володимир Путін відкидає кризові сигнали та наказав збільшити надходження до держбюджету шляхом підвищення податків.

З 1 січня поточного року ставка ПДВ зросла з 20% до 22%. За оцінками експертів, це має принести до бюджету приблизно 1 трильйон рублів, або 12,3 мільярда доларів. Крім того, вже з вересня заплановано введення нового податку на електроніку, що додатково вплине на витрати населення. Підвищення податкового навантаження відбувається на фоні різкого уповільнення економічного розвитку та обмеженого росту внутрішнього попиту.

Після збільшення ПДВ Росія увійшла до двадцятки країн світу за рівнем цього податку, а серед держав поза Європою вона посідає перше місце, поділяючи його з Уругваєм, де також діє ставка 22%.

Для громадян та бізнесу ці зміни мають серйозні наслідки. Малий бізнес втратить спрощену систему оподаткування, що торкнеться близько 700 тисяч підприємців. Аналітики прогнозують зростання цін на товари, зниження купівельної спроможності населення та скорочення споживчого попиту. Особливо відчутним буде подорожчання електроніки: комп’ютери та планшети можуть подорожчати на 7–20%, смартфони – на 10–15%, а ноутбуки – до 30% залежно від моделі.

