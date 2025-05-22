Путин набросился на военные ВСУ с новыми абсурдными обвинениями

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин на совещании со своим правительством заявил о том, что жители Курской области якобы столкнулись с откровенно террористическими действиями военнослужащих Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.
Владимир Путин
По его словам, об этом он якобы узнал от местных жителей во время посещения Курской области.
Помимо этого, он заявил, что украинские военные во время атак российского приграничья выбирают для обстрелов якобы невоенные цели.
При этом он добавил, что события сегодняшнего дня доказали нацеленность вражеских дронов на гражданский транспорт, автомобили скорой помощи, а также сельхозтехнику. Вероятно, он имел в виду атаку украинских дронов на Москву.
В то же время известно, что именно Россия выбирает для ударов гражданские цели и устраивает террор. При этом россияне стремятся выбрать гражданские цели и убить как можно больше украинцев, чтобы посеять панику и принудить Украину к капитуляции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, им принято решение о создании так называемой буферной зоны безопасности. По его словам, она будет проходить вдоль границы между Россией и Украиной.
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