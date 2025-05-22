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Путин набросился на военные ВСУ с новыми абсурдными обвинениями

Путин обвинил украинских военных в том, что регулярно совершает именно армия РФ

22 мая 2025, 18:37 comments1155
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин на совещании со своим правительством заявил о том, что жители Курской области якобы столкнулись с откровенно террористическими действиями военнослужащих Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Путин набросился на военные ВСУ с новыми абсурдными обвинениями

Владимир Путин

По его словам, об этом он якобы узнал от местных жителей во время посещения Курской области.

"Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники", — заявил Путин.

Помимо этого, он заявил, что украинские военные во время атак российского приграничья выбирают для обстрелов якобы невоенные цели.

"Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей", — солгал Путин.

При этом он добавил, что события сегодняшнего дня доказали нацеленность вражеских дронов на гражданский транспорт, автомобили скорой помощи, а также сельхозтехнику. Вероятно, он имел в виду атаку украинских дронов на Москву.

В то же время известно, что именно Россия выбирает для ударов гражданские цели и устраивает террор. При этом россияне стремятся выбрать гражданские цели и убить как можно больше украинцев, чтобы посеять панику и принудить Украину к капитуляции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, им принято решение о создании так называемой буферной зоны безопасности. По его словам, она будет проходить вдоль границы между Россией и Украиной.





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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2025/05/22/25852280.shtml?updated
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