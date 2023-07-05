Путин начал чистки: в разведке Британии рассказали, куда исчезли российские генералы

Мятеж, организованный главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, не прошел бесследно. Вероятно, российское руководство устроило разбирательства среди высшего офицерского состава. Высокопоставленные генералы последнее время не появляются на публике и могут быть арестованы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Путин и Суровикин. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего российскими войсками в Украине, исчезли из информационного пространства сразу после мятежа группы "вагнеровцев" 23-24 июня, хотя до этого они были весьма публичными.

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Между тем, заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров также отсутствовал в выступлении руководства Минобороны 3 июля 2023 года, показанном по телевидению.

Британская разведка не подтверждает, что та информация, которая появлялась в некоторых СМИ об аресте Суровикина соответствует действительности. Эксперты напоминают, что давняя связь Суровикина с "Вагнером", начиная со службы в Сирии с 2017 года, не пройдет бесследно. Точно так же на некоторых видео попал в кадр Евкуров во время разговора с главарем "Вагнера" Пригожиным во время событий с участием наемников в Ростове-на-Дону.

"Хотя Суровикин широко известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из наиболее уважаемых старших офицеров в российской армии и любая официальная санкция против него, вероятно, вызовет разногласия. Подозрение, которое потенциально может пасть на высокопоставленных офицеров, подчеркивает, как неудавшийся мятеж Пригожина усугубил существующие разногласия в российском сообществе национальной безопасности", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет вторая неделя после мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Впервые этот бунт, весьма скромно, прокомментировал глава минобороны РФ Сергей Шойгу, требуя отставки которого, во многом, и буянил Пригожин, отрезаемый сейчас в России от всех ресурсов. Тем временем сам бунтарь и верные ему вагнеровцы вот-вот начнут осваивать Беларусь, куда им разрешили выйти, и где Пригожин якобы получил разрешение на вербовку местных зеков. Что на данный момент можно сказать о ситуации пост-мятежа в стране-агрессоре и вероятном будущем Пригожина и его частной армии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



