Путин начал чистки: в разведке Британии рассказали, куда исчезли российские генералы

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Кравцев Сергей
Мятеж, организованный главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, не прошел бесследно. Вероятно, российское руководство устроило разбирательства среди высшего офицерского состава. Высокопоставленные генералы последнее время не появляются на публике и могут быть арестованы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Путин и Суровикин. Фото из открытых источников
Британские специалисты отмечают, генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего российскими войсками в Украине, исчезли из информационного пространства сразу после мятежа группы "вагнеровцев" 23-24 июня, хотя до этого они были весьма публичными.
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Между тем, заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров также отсутствовал в выступлении руководства Минобороны 3 июля 2023 года, показанном по телевидению.
Британская разведка не подтверждает, что та информация, которая появлялась в некоторых СМИ об аресте Суровикина соответствует действительности. Эксперты напоминают, что давняя связь Суровикина с "Вагнером", начиная со службы в Сирии с 2017 года, не пройдет бесследно. Точно так же на некоторых видео попал в кадр Евкуров во время разговора с главарем "Вагнера" Пригожиным во время событий с участием наемников в Ростове-на-Дону.
Читайте также на портале "Комментарии" — идет вторая неделя после мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Впервые этот бунт, весьма скромно, прокомментировал глава минобороны РФ Сергей Шойгу, требуя отставки которого, во многом, и буянил Пригожин, отрезаемый сейчас в России от всех ресурсов. Тем временем сам бунтарь и верные ему вагнеровцы вот-вот начнут осваивать Беларусь, куда им разрешили выйти, и где Пригожин якобы получил разрешение на вербовку местных зеков. Что на данный момент можно сказать о ситуации пост-мятежа в стране-агрессоре и вероятном будущем Пригожина и его частной армии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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